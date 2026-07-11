Ex-jogador português, Manú morre em acidente de trânsito

Um acidente de trânsito em Vermões, a cerca de 50 km de Lisboa, causou a morte do ex-jogador Manú, aos 43 anos. Dessa forma, o clube Benfica, onde ele atuou nos anos 2000, publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.

“O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do clube. Manú representou o Benfica com dedicação e orgulho durante a temporada de 2006/07, onde completou 17 jogos. Neste momento de dor, o Sport Lisboa e Benfica endereça à família, aos amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências”.

Nascido em Setúbal em 28/08/1982, Manú começou a carreira profissional no Alverca em 2001. Então, três anos depois, ele ingressou no Benfica. Ao longo do período no clube, ele foi emprestado para os italianos Modena e Carpenedolo, além do Estrela (de Portugal) e AEK (da Grécia). Em 2008, o Benfica o vendeu para o conterrâneo Marítimo. Durante sua carreira, o ponta-direita também atuou em clubes da Polônia, China e Chipre, antes de retornar a Portugal. Assim, ele terminou a trajetória em campo no Vilafranquense, em julho de 2019.

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