Argentina vence Suiça na prorrogação e enfrenta a Inglaterra nas semifinais

A Argentina sofreu, levou empate no segundo tempo, mas aproveitou a superioridade numérica na prorrogação e venceu a Suíça por 3 a 1, neste sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Mac Allister abriu o placar no primeiro tempo, Ndoye empatou na etapa final, mas Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram no tempo extra e colocaram os argentinos na semifinal. Agora, a seleção de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta.

Vantagem sem brilho

A Argentina não fez um grande primeiro tempo, mas foi para o intervalo em vantagem sobre a Suíça. Depois de começar pressionada na saída de bola, a equipe de Lionel Scaloni abriu o placar aos 9 minutos, quando Messi cobrou escanteio pela esquerda e Mac Allister ganhou pelo alto de Sow para cabecear no canto de Kobel. Em seguida, porém, os argentinos reduziram o ritmo, recuaram as linhas e passaram a apostar em transições que pouco funcionaram.

A Suíça, por outro lado, teve mais campo para jogar depois do gol, mas encontrou dificuldade para transformar posse em chances claras. Aos 19 minutos, Sow arriscou de fora da área e parou em defesa segura de Dibu Martínez. Depois, aos 31, Embolo passou por Lisandro Martínez e dividiu com o goleiro argentino, que saiu do gol e evitou o empate em lance de risco. Além disso, a etapa ficou mais truncada nos minutos finais, com discussões, faltas e cartão amarelo para Embolo aos 43, antes do intervalo.

Empate, expulsão e pressão

A Suíça voltou melhor para o segundo tempo e empurrou a Argentina para o campo de defesa. Aos 4 minutos, Ndoye apareceu livre na área, mas Lisandro Martínez salvou de carrinho antes da finalização. Depois, aos 15, Embolo cabeceou no canto e exigiu boa defesa de Dibu Martínez. Aos 19, Ndoye também parou no goleiro argentino, e, na sequência, aos 20, Xhaka arriscou de fora da área para nova intervenção em dois tempos. A pressão suíça virou gol aos 22, quando Ndoye tabelou com Ricardo Rodríguez, invadiu a área e bateu cruzado para empatar.

A reação, porém, perdeu força aos 25 minutos, depois que o VAR chamou João Pinheiro para revisar lance de Embolo com Paredes. O árbitro cancelou o cartão do argentino e expulsou o atacante suíço por simulação, com o segundo amarelo. Com um a mais, a Argentina voltou a controlar o jogo e pressionou no fim. Aos 44, Mac Allister perdeu chance clara de cabeça na pequena área. Aos 46, Messi limpou Xhaka e chutou perto do canto. Por fim, aos 53, Kobel salvou a Suíça em voleio de Lisandro Martínez após escanteio cobrado por Messi, e o empate seguiu até o fim do tempo normal.

Prorrogação

Na prorrogação, a Argentina tentou transformar a expulsão de Embolo em pressão desde o início. Aos 2 minutos do primeiro tempo extra, Almada tabelou com Julián Álvarez e exigiu defesa firme de Kobel. Depois, aos 4, o meia chutou forte e acertou a rede pelo lado de fora. A Suíça, mesmo com um jogador a menos, também tentou sair. Aos 8, Xhaka arriscou de fora e mandou por cima. Em seguida, Messi teve falta perigosa aos 13, mas parou na barreira. Já aos 16, em escanteio cobrado por Messi, Cuti Romero cabeceou para fora.

A definição saiu no segundo tempo da prorrogação. Aos 5 minutos, Messi achou espaço entre três marcadores e obrigou Kobel a espalmar. Na sequência, aos 6, Julián Álvarez recebeu livre na entrada da área e acertou o ângulo esquerdo para fazer 2 a 1. A Suíça ainda tentou pressionar, mesmo em desvantagem, mas a Argentina matou o jogo aos 15. Julián Álvarez desarmou Xhaka, Almada puxou o contra-ataque e parou em Kobel. No rebote, Lautaro Martínez bateu de primeira e fechou a classificação argentina.

ARGENTINA 3×1 SUÍÇA

Copa do Mundo – quartas de final

Copa do Mundo – quartas de final

Data: 11/07/2026 (sábado)

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

Gols: Mac Allister (9’/1T, 1-0), Ndoye (22’/2T, 1-1), Julián Álvarez (6’/2P, 2-1), Lautaro Martínez (15’/2P, 3-1)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Tagliafico (Nico González, 32’/2T), Lisandro Martínez, Cristian Romero (Otamendi, intervalo da prorrogação) e Molina (Montiel, 39’/2T); Paredes (Flaco López, 4’/2P); Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul; Julián Álvarez e Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

SUÍÇA: Kobel; Zakaria (Jashari, 5’/1P), Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez (Cömert, 49’/2T); Freuler (Vargas, 9’/2P), Xhaka, Ndoye (Amdouni, 41’/2T), Sow (Widmer, 41’/2T) e Rieder (Muheim, 40’/2T); Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartões amarelos: Embolo (SUI), Almada (ARG), Lautaro Martínez (ARG) e Flaco López (ARG)

Cartão vermelho: Embolo (SUI)

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