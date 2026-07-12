Harry Kane confirma que jogou golfe com Donald Trump

Críticos de Donald Trump soltaram farpas contra Harry Kane depois que o atacante inglês confirmou ter jogado golfe com o presidente americano.

O jornal The Guardian publicou que o escritor Musa Okwonga não poupou o atleta britânico.

“Desolador. Não dá para simplesmente andar de amiguinho com alguém assim”, disse.

Antes da disputa com a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11/07), Kane confirmou que jogou golfe com Trump em Palm Beach, na Flórida. Assim, ele disse que isso aconteceu “cerca de 18 meses atrás”. Segundo o atleta, o convite partiu do presidente.

“Foi surreal conhecê-lo e jogar golfe com ele. Foi uma experiência única, fiquei grato por ele ter me convidado”, disse Kane.

Quem primeiro falou sobre essa partida de golfe foi Trump, ao elogiar Kane após a vitória da Inglaterra sobre o México, nas oitavas de final da Copa do Mundo, em 5 de julho. Assim, na ocasião, Trump revelou que os dois jogaram golfe juntos.

Agora, o capitão inglês destacou a habilidade do presidente americano.

“O golfe dele é muito bom. Espero poder jogar golfe tão bem quanto ele quando chegar à idade dele”.

Kane também demonstrou satisfação com o próprio desempenho.

“Para ser sincero, joguei bem”, declarou.

Crítico da Fifa ironiza Kane sobre “maldição de Trump”

Segundo o The Guardian, outra personalidade que criticou Harry Kane foi o cientista político Jules Boykoff, autor do livro “Red Card: The 2026 World Cup, Sportswashing and the Fifa Greed Machine”. Crítico da entidade máxima do futebol mundial, ele optou pela ironia. Assim, lembrou que Trump estava presente na única derrota do New York Knicks antes da conquista do título pelo time em 1973.

“Harry Kane está implorando para que a maldição de Trump bata à sua porta”, escreveu Jules Boykoff, insinuando que o presidente poderia dar azar à Inglaterra.

A equipe inglesa acabou derrotando a Noruega por 2 a 1, na prorrogação.

Outro que detonou Kane, segundo a reportagem do The Guardian, foi Murshed Zaheed, ex-assessor do falecido senador Harry Reid.

“Um idiota usado como instrumento de propaganda para promover o autoritarismo”, disparou.

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