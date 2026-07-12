Scaloni cobra evolução da Argentina antes da semifinal

Lionel Scaloni deixou a classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo com um alerta ao elenco. Depois da vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, na prorrogação, neste sábado (11), o treinador reconheceu que a equipe precisa evoluir para seguir viva na busca pelo título. A Argentina sofreu mais uma vez no mata-mata. Primeiro, abriu o placar com Mac Allister no primeiro tempo. Depois, recuou demais, viu a Suíça crescer e levou o empate com Ndoye na etapa final. Porém, a expulsão de Embolo mudou o cenário da partida e deu aos argentinos mais controle até a prorrogação.

Após o jogo, Scaloni admitiu que a equipe encontrou muitos problemas contra os suíços. O treinador afirmou que a Argentina enfrentou uma seleção forte fisicamente e resumiu a noite com uma palavra direta: “Sofremos”. Além disso, ele reconheceu que o cartão vermelho para Embolo teve peso decisivo na construção da vitória.

“A equipe precisa melhorar”, disse Scaloni. Ainda assim, o técnico tentou equilibrar a cobrança com a valorização do resultado. Para ele, a classificação também reforça a capacidade competitiva do grupo, que voltou a decidir uma partida difícil nos minutos finais. “O que fez essa equipe foi histórico”, afirmou.

Argentina mantém rotina de drama

A atuação contra a Suíça repetiu um roteiro que já tinha aparecido nas fases anteriores. A Argentina também chegou como favorita contra Cabo Verde e Egito, mas encontrou dificuldades para confirmar a classificação. Dessa vez, novamente, precisou reagir dentro de um jogo instável.

Com um jogador a mais, a seleção argentina cresceu na prorrogação. Julián Álvarez marcou o segundo gol no início do segundo tempo extra. Em seguida, Lautaro Martínez aproveitou rebote de Kobel e fechou o placar. Assim, a atual campeã mundial garantiu vaga entre as quatro melhores da competição.

Agora, a Argentina enfrentará a Inglaterra na semifinal. O duelo será disputado na quarta-feira (15), em Atlanta. A partida recoloca frente a frente duas seleções com forte histórico em Copas do Mundo e rivalidade marcada por episódios dentro e fora de campo.

Na outra semifinal, França e Espanha se enfrentam na terça-feira (14), em Dallas. Portanto, a Copa do Mundo chega à reta final com quatro campeãs mundiais ainda na disputa pelo título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.