Flaco López ganha espaço e vive noite decisiva pela Argentina

Flaco López viveu uma noite especial com a camisa da Argentina. O atacante do Palmeiras entrou durante a prorrogação da vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, neste sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo, e participou diretamente da classificação da seleção para a semifinal.

O centroavante entrou no lugar de Paredes aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. Pouco depois, aos 6, deu a assistência para Julián Álvarez marcar o segundo gol argentino. Com isso, a equipe de Lionel Scaloni retomou a vantagem no placar e abriu caminho para confirmar a vaga.

Depois da partida, Flaco destacou a emoção pelo momento. O atacante, afinal, afirmou que não imaginava viver esse cenário há poucos meses e, além disso, agradeceu o espaço recebido dentro do grupo argentino.

“Tenho que agradecer e dar tudo em campo. Muito feliz pela oportunidade, pelo espaço que me deixa ocupar no grupo. A vida te surpreende com o que passa. Há alguns meses, não sonhava em estar aqui. Agora pude jogar e dar assistência. É um sonho que estou vivendo. Sigo me preparando para o próximo desafio”, disse o atacante.

A participação contra a Suíça foi a segunda de Flaco López nesta Copa do Mundo. Ao todo, o jogador de 25 anos soma sete partidas pela seleção argentina, ainda sem gols. Mesmo assim, ganhou minutos em um momento decisivo e saiu de campo valorizado pela contribuição na prorrogação.

Argentina mira duelo com a Inglaterra

A Argentina inegavelmente precisou sofrer para avançar. Primeiro, abriu o placar com Mac Allister no primeiro tempo. Depois, viu Ndoye empatar para a Suíça na etapa final. Porém, a expulsão de Embolo mudou o roteiro do jogo e deixou os argentinos em vantagem numérica.

Na prorrogação, por fim, a equipe cresceu. Julián Álvarez fez o segundo após participação de Flaco López. Em seguida, Lautaro Martínez aproveitou rebote de Kobel e marcou o terceiro, já nos minutos finais do tempo extra.

Flaco, ademais, também destacou a força do elenco argentino em partidas desse peso. Para ele, o grupo tem jogadores acostumados a momentos decisivos e, por isso, mantém confiança para a sequência da competição.

“São todas tremendamente boas partidas. Nesse sentido, temos sangue. Fizeram uma atmosfera tremenda. E vamos adiante. Os grandes jogadores gostam desses momentos. Argentina está cheia de grandes jogadores. Estamos muito felizes. Vamos nos preparar da melhor forma e vamos jogar até o último segundo como sempre”, afirmou.

Agora, a Argentina enfrentará a Inglaterra na semifinal. A partida será disputada na quarta-feira (15), em Atlanta. Do outro lado da chave, França e Espanha fazem a outra semifinal na terça-feira (14), em Dallas.

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