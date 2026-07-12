Cascavel x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

O Corinthians enfrenta o Cascavel neste domingo (12), às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR), em amistoso de intertemporada. Para o Timão, o duelo servirá como preparação para o retorno das competições nacionais. A Serpente Aurinegra está na segunda fase da Série D do Brasileiro. O esquenta da partida começa às 15h (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Ricardo Froede está no comando e também responsável pela narração. Henrique Neves fará os comentários, enquanto Pedro Julião trará as reportagens, in loco, durante o jogo.

Assim, fique ligado em todas as informações do jogo e veja como será o rendimento do Timão em amistoso antes do retorno das competições após o encerramento da Copa do Mundo. Clique no link acima.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.