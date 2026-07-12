Com Torneio de Algarve, Flamengo acaba com longo jejum

Com a conquista do Torneio do Algarve, o Flamengo voltou, enfim, a levantar um troféu relevante de pré-temporada na Europa. Mas apenas o primeiro neste século. Para chegar ao troféu, o time empatou com o River Plate (2 a 2), venceu o Lausanne (2 a 0) e, neste sábado, derrotou o Benfica por 2 a 1.

Esta foi a 25ª edição do Torneio do Algarve, competição amistosa de verão que atualmente é uma das mais representativas da pré-temporada europeia.

Assim, o Rubro-Negro acaba com um jejum que vinha desde 1992, quando levantou o pouco expressivo Troféu San Benito, na Espanha. Mas, se considerados apenas os principais torneios de pré-temporada do continente, uma conquista europeia não vinha desde o Torneio de Hamburgo, em 1989.

Flamengo nos torneios dos anos 80

Vale citar que os torneios europeus de pré-temporada, principalmente os realizados na Espanha, tinham muito status entre as décadas de 1960 e 1980. O colunista do Jogada10 e um dos maiores historiadores do futebol carioca, o jornalista e escritor Roberto Assaf, diz que, naquele período, eram muito comuns os intercâmbios entre grandes clubes brasileiros e europeus. E que alguns torneios amistosos de pré-temporada, notadamente os espanhóis Troféu Cidade de Palma de Mallorca, Troféu Teresa Herrera e Troféu Ramón de Carranza, tinham enorme prestígio. O Flamengo, embora nunca tenha vencido o Teresa Herrera, conquistou o Palma de Mallorca e o Ramón de Carranza.

“Essas competições tinham grande relevância entre as décadas de 1960 e 1980. Ganhar um torneio de pré-temporada na Espanha era representativo, pois eram disputas triangulares ou quadrangulares com equipes de ponta, como Real Madrid e Barcelona. Além de convidados de outros países de tradição no futebol. O Flamengo conquistou o Palma de Mallorca-78 e o Ramón de Carranza em 1979 e 1980, na Era Zico batendo gigantes. Aliás, era a oportunidade para os europeus, sem a massificação da TV, assistirem a craques sul-americanos, como Zico, Maradona e outros. Nos anos 1980, o clube ainda venceu o Torneio de Hamburgo, em 1989”, disse Assaf.

Torneio de um jogo só

Mas há também mini-torneios de apenas uma partida e relevância mínima. Foi o caso do Torneio Naranja de 1986, no qual o Flamengo conquistou um troféu ao vencer o Valencia. Enfim, em 1993 veio o último trofeu europeu antes da conquista deste sábado: o San Benito, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Xerez, então da terceira divisão espanhola. Os gols foram marcados por Paulo Nunes e Piá.

Trofeus europeus do Flamengo (a partir de 1978)

1978

Palma de Mallorca

2×1 Rayo Vallecano

2×1 Real Madrid.

1979

Ramon de Carranza

2×1 Barcelona

2×0 Ujpest (Hungria).

1980

Torneio de Santander

2×0 Real Sociedad

2×1 Spartak (ex-URSS).

Ramon de Carranza

2×0 Dinamo Tblisi (ex-URSS).

2×1 Betis

1981

Torneio de Nápoles

5×1 Avellino

5×0 Napoli.

1988

Torneio Colombino

2X1 Zaragoza

0X0 Huelva.

1989

Torneio de Hamburgo

2×0 St. Pauli

2×1 Hamburgo.

1992

Torneio San Benito

2×1 Xerez.

2026

Torneio do Algarve

2×2 River Plate

2×0 Lausanne

2×1 Benfica.

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