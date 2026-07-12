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Senegal anuncia demissão de treinador após eliminação na Copa do Mundo 2026

Senegal anuncia demissão de treinador após eliminação na Copa do Mundo 2026
Senegal anuncia demissão de treinador após eliminação na Copa do Mundo 2026 -

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou neste domingo (12) a demissão do técnico Pape Thiaw dez dias depois da eliminação da seleção na fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026. A entidade também confirmou a saída de toda a comissão técnica, conforme decisão tomada em reunião do Comitê Executivo.

Em comunicado oficial, a federação informou que a medida foi adotada depois de uma análise dos resultados obtidos pela equipe e das perspectivas para o futuro da seleção.

Pape Thiaw assumiu o comando em dezembro de 2024. Na Copa do Mundo, a equipe conseguiu avançar ao mata-mata mesmo após perder para França e Noruega na fase de grupos. A classificação veio com uma goleada por 5 a 0 sobre o Iraque.

No entanto, a campanha terminou na fase seguinte. Diante da Bélgica, o Senegal abriu dois gols de vantagem, mas permitiu a reação do adversário. Os belgas empataram a partida e garantiram a classificação com o gol da virada na prorrogação.

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