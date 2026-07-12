Senegal anuncia demissão de treinador após eliminação na Copa do Mundo 2026

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou neste domingo (12) a demissão do técnico Pape Thiaw dez dias depois da eliminação da seleção na fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026. A entidade também confirmou a saída de toda a comissão técnica, conforme decisão tomada em reunião do Comitê Executivo.

Em comunicado oficial, a federação informou que a medida foi adotada depois de uma análise dos resultados obtidos pela equipe e das perspectivas para o futuro da seleção.

Pape Thiaw assumiu o comando em dezembro de 2024. Na Copa do Mundo, a equipe conseguiu avançar ao mata-mata mesmo após perder para França e Noruega na fase de grupos. A classificação veio com uma goleada por 5 a 0 sobre o Iraque.

No entanto, a campanha terminou na fase seguinte. Diante da Bélgica, o Senegal abriu dois gols de vantagem, mas permitiu a reação do adversário. Os belgas empataram a partida e garantiram a classificação com o gol da virada na prorrogação.

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