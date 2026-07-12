Jornal transcreve bronca de Messi em árbitro: “Não me desrespeite”

Camisa 10 da seleção da Argentina, Lionel Messi protagonizou um dos momentos mais marcantes da vitória sobre a Suíça, que garantiu a classificação da atual campeã mundial às semifinais da Copa do Mundo de 2026. O jornal espanhol AS captou e transcreveu a discussão com o árbitro português João Pinheiro logo após a marcação de uma falta.

“Não me desrespeite. Eu falei com você numa boa. Fale comigo da mesma forma”, disse o jogador.

As imagens de TV não mostram com clareza o que João Pinheiro respondeu ao capitão argentino. No entanto, a reação de Messi indica que o árbitro teria elevado o tom.

Além do diálogo com Messi, João Pinheiro recebeu críticas dos suíços ao expulsar o atacante Embolo. Aos 27 minutos do segundo tempo, o árbitro revisou uma jogada no VAR, concluiu que o jogador simulou falta e aplicou o segundo cartão amarelo.

Com o resultado, a Argentina avançou à semifinal da Copa do Mundo 2026, contra a Inglaterra, na próxima quarta-feira (15), em Atlanta, às 16h (de Brasília).

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