Técnico da Suíça detona arbitragem contra a Argentina e fala em “interferência”

A eliminação da Suíça para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo 2026 foi marcada por fortes críticas à arbitragem. Após a derrota por 3 a 1, na prorrogação, o técnico Murat Yakin afirmou que as decisões do árbitro português João Pinheiro tiveram influência direta no placar e prejudicaram sua equipe.

O principal motivo da insatisfação foi a expulsão do atacante Breel Embolo, aos 27 minutos do segundo tempo regulamentar. Inicialmente, João Pinheiro advertiu o Paredes com cartão amarelo. No entanto, após recomendação do VAR, o árbitro anulou a punição ao argentino e deu cartão ao suíço por simulação. Como Embolo já havia recebido um cartão amarelo, o árbitro o expulsou. A decisão foi possível por causa de uma nova regra da Fifa que permite ao árbitro de vídeo corrigir um erro de identificação em jogadas envolvendo cartões amarelos.

“É totalmente inaceitável, muito doloroso ser eliminado dessa maneira. Meus jogadores são verdadeiros heróis, colocaram todo coração em campo. Estamos todos orgulhosos do que fizemos. O fato de o árbitro ter tomado essa decisão errada e ter feito essa interferência… é algo que não entendo”, afirmou Yakin.

O treinador da Suíça, inclusive, ainda saiu em defesa de Embolo.

“É um jogador que faz tudo pela equipe. Obviamente ele está destruído. Da maneira como aconteceu, para mim foi um erro de arbitragem e nos prejudicou”, emendou.

“Fomos castigados”

Para Yakin, no entanto, a Suíça fez uma campanha competitiva no Mundial e deixa a competição com a sensação de que poderia ter alcançado um resultado maior.

“Não diria que estão favorecendo a Argentina. Tivemos um jogo justo e aberto, e qualquer equipe poderia ter saído vitoriosa. Mas fomos castigados por essa regra, esse erro do árbitro. Podemos reclamar, mas tenho que dar os parabéns à Argentina, mas me dói muito, sobretudo pelos jogadores (…) Desejo toda a sorte do mundo a Lionel Messi e à seleção argentina”, completou.

Porém, mesmo com superioridade numérica durante boa parte da reta final da partida, a Argentina encontrou dificuldades para superar a defesa suíça. A seleção campeã mundial só garantiu a classificação na prorrogação, quando marcou duas vezes e fechou o placar em 3 a 1, assegurando vaga na semifinal contra a Inglaterra.

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