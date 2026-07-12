Ajax encaminha a contratação do atacante Marcos Leonardo, do Al-Hilal

O atacante Marcos Leonardo, de 23 anos, encerrou oficialmente a sua passagem pela Arábia Saudita e já prepara o seu retorno ao futebol europeu. Diante da falta de espaço no elenco do Al-Hilal, o jovem jogador acertou a sua transferência para o Ajax. Os holandeses pretendem anunciar a contratação de forma oficial nos próximos dias, conforme as informações divulgadas pela ESPN.

De acordo com a publicação, o negócio entre as duas equipes gira em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões). Além disso, as partes envolvidas na negociação já alinharam um contrato de cinco anos, com validade prevista até junho de 2031.

Com o intuito de garantir o jovem talento, o clube holandês precisou agir rápido nos bastidores do mercado da bola. Como o atleta despertava o interesse de várias equipes do Velho Continente, o Ajax enfrentou e superou a concorrência da Fiorentina-ITA e do Porto-POR.

Paralelamente, alguns clubes do futebol brasileiro chegaram a monitorar a situação do atacante, contudo, os altos valores da transação financeira inviabilizaram qualquer proposta vinda do Brasil.

Dessa maneira, o atleta revelado pelo Santos iniciará a sua segunda experiência nos gramados europeus. Anteriormente, ele defendeu as cores do Benfica, de Portugal, durante alguns meses no ano de 2024, logo antes de o Al-Hilal investir 40 milhões de euros para levá-lo ao futebol saudita.

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Santos vai faturar com Marcos Leonardo

Por fim, a transferência internacional trará um impacto financeiro positivo também para a Vila Belmiro. Visto que o Santos atuou como o clube formador do atleta, a equipe praiana mantém o direito de receber 3,5% do valor total da negociação, graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

Consequentemente, com a venda definitiva de Marcos Leonardo ao Ajax pelo montante de 25 milhões de euros, o Peixe embolsará cerca de R$ 5,1 milhões nos próximos meses.

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