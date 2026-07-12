Messi “perde a linha” em postagem após vaga na semifinal: “Vamos, c…!”

Lionel Messi comemorou nas redes sociais a classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo 2026. Horas depois da vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, pelas quartas de final, o camisa 10 publicou diversas fotos da partida e uma mensagem celebrando a campanha argentina.

“Mais uma vez foi sofrido, mas este time nunca deixa de acreditar. Estamos de volta entre as quatro melhores do mundo!!! Vamos, c…”, escreveu Messi.

Messi é um dos grandes nomes da Copa do Mundo 2026. Além alcançar o posto de maior artilheiro da história das Copas, com 21 gols, e de mais vitórias, com 21, o camisa 10 da Argentina disputa a artilharia desta edição com o francês Mbappé – ambos com oito gols.

Agora, a equipe comandada por Lionel Scaloni terá pela frente a Inglaterra na semifinal, na próxima quarta-feira (15), em Atlanta, às 16h (de Brasília)

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