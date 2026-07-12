Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo Paulinho, que estava na Dinamarca

O Botafogo finalizou as tratativas e garantiu a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que defendia o Midtjylland, da Dinamarca. De acordo com o planejamento do clube, o atleta assinará um vínculo válido por três anos e meio.

Inclusive, o novo reforço já desembarcou no Rio de Janeiro. Ele realizará os exames médicos de rotina antes da assinatura formal do documento. Aos 31 anos, o jogador chega ao elenco alvinegro com a missão principal de acirrar a disputa pela titularidade. O setor que conta com grande protagonismo de Alex Telles.

Embora o anúncio tenha ocorrido agora, a diretoria botafoguense monitorava o atleta desde o primeiro semestre deste ano. Contudo, o Midtjylland exigiu uma compensação financeira imediata na época, o que travou o andamento das conversas iniciais.

Posteriormente, o cenário mudou de forma drástica com o encerramento da temporada europeia e o fim do vínculo contratual do jogador, fator que o deixou livre no mercado para aceitar a proposta carioca. O Canal do TF publicou a informação em primeira mão.

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Antes de construir uma trajetória sólida de sete temporadas no futebol dinamarquês, Paulinho acumulou uma breve passagem pelo Bahia entre os anos de 2018 e 2019, após iniciar a sua carreira profissional na base do Santo André.

Diante desse histórico, a comissão técnica liderada pelo clube enxerga o reforço como uma peça estratégica para o restante da temporada. Dessa maneira, os profissionais do Botafogo conseguirão controlar o desgaste físico de Alex Telles, de 33 anos, enquanto utilizam Marçal, a outra opção experiente do setor, prioritariamente na linha de zaga.

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