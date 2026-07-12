Com volta de Pedrinho, Vasco intensifica planejamento para reforçar o elenco

Com o retorno do presidente Pedrinho e a chegada do novo treinador, o Vasco altera imediatamente o seu foco nos bastidores e elege o reforço do elenco como a sua prioridade máxima no futebol.

Diante disso, a diretoria intensificou os contatos para retomar o planejamento traçado pelo departamento de futebol. O clube manteve o monitoramento do mercado durante o afastamento do mandatário do comando da SAF, embora não tenha concretizado nenhuma negociação naquele período.

Anteriormente, Admar Lopes, Felipe e Pedrinho já haviam mapeado as demandas mais urgentes do clube, impulsionados pela situação incômoda no Brasileirão. A equipe amarga a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Nesse cenário desafiador, a cúpula vascaína entende que o elenco necessita urgentemente de um meio-campista e de um atacante de lado, além de um zagueiro e um centroavante para encorpar o grupo.

Como reflexo dessa nova postura, a diretoria foca as suas atenções na contratação de Nelson Deossa. Apesar do recente turbilhão político, Admar Lopes já havia firmado um acordo verbal com o Real Betis e com o próprio atleta.

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Contudo, o clube espanhol recuou devido à falta de garantias financeiras e jurídicas por parte dos cariocas, que geraram desconfiança sobre o real panorama da SAF.

Atualmente, os dirigentes tentam reatar as conversas de forma célere, amparados pelo fato de que nenhum concorrente cobriu a proposta vascaína. Segundo fontes, Deossa já manifestou o desejo de atuar em São Januário.

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