Operário-PR vence o Novorizontino e encosta na ponta da Série B

O Operário-PR conquistou uma vitória crucial na tarde deste domingo ao derrotar o Novorizontino por 2 a 1, no estádio Germano Krüger, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Graças a uma atuação inspirada do meia Boschilia, o time paranaense levou a melhor no confronto direto pelas primeiras posições da tabela. Logo no início do duelo, o camisa 10 inaugurou o marcador com uma bela cobrança de falta, colocando os mandantes em vantagem.

Posteriormente, o Tigre reagiu e buscou o empate com um gol de Robson ainda na etapa inicial. Apesar da pressão dos visitantes, Boschilia brilhou novamente no segundo tempo. Ele balançou as redes com um raro gol olímpico e assegurou o triunfo definitivo da equipe da casa.

Em virtude desse resultado positivo, o Operário-PR engatou a sua quarta vitória consecutiva no torneio e assumiu a terceira colocação na tabela, somando agora 31 pontos, apenas dois a menos que o líder Criciúma.

Por outro lado, o Novorizontino desperdiçou a chance de subir na classificação e estacionou no quarto lugar, com 30 pontos conquistados. Diante desse cenário, ambos os times já projetam os seus próximos compromissos pela 18ª rodada da competição nacional.

LEIA MAIS: Jornais destacam clima quente entre Prestianni e atletas do Flamengo: “Passou a ser o alvo”

Enquanto o Novorizontino viaja para enfrentar o Fortaleza na sexta-feira, às 21h, no Castelão, o Operário-PR desafia o Sport no sábado, às 16h, na Ilha do Retiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.