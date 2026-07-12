Alisson se manifesta nas redes sociais uma semana após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Exatamente uma semana após a dolorosa derrota por 2 a 1 para a Noruega, o goleiro Alisson quebrou o silêncio neste domingo para se manifestar pela primeira vez sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Embora pretendesse se pronunciar publicamente apenas com a inédita conquista do hexacampeonato na bagagem, o jogador do Liverpool adotou uma postura reflexiva diante do resultado negativo.

Desse modo, o atleta de 33 anos filosofou sobre a instabilidade da carreira esportiva e detalhou os sentimentos conflitantes que surgem logo após as vitórias e as derrotas, constatando que “Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce”.

A declaração de Alisson na íntegra

“Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa copa do mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!

Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso!

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Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!

Vivi intensamente todos os dias dessa copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre!

Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue.

Seguimos em frente na busca do hexa!!”

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