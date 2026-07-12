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Alisson se manifesta nas redes sociais uma semana após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Alisson se manifesta nas redes sociais uma semana após eliminação do Brasil na Copa do Mundo
Alisson se manifesta nas redes sociais uma semana após eliminação do Brasil na Copa do Mundo -

Exatamente uma semana após a dolorosa derrota por 2 a 1 para a Noruega, o goleiro Alisson quebrou o silêncio neste domingo para se manifestar pela primeira vez sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Embora pretendesse se pronunciar publicamente apenas com a inédita conquista do hexacampeonato na bagagem, o jogador do Liverpool adotou uma postura reflexiva diante do resultado negativo.

Desse modo, o atleta de 33 anos filosofou sobre a instabilidade da carreira esportiva e detalhou os sentimentos conflitantes que surgem logo após as vitórias e as derrotas, constatando que “Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce”.

A declaração de Alisson na íntegra

“Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa copa do mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!

Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso!

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Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!
Vivi intensamente todos os dias dessa copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre!

Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue.

Seguimos em frente na busca do hexa!!”

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