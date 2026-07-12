Uma postagem da CBF provocou a revolta de muitos torcedores nas redes sociais neste domingo. Exatamente um semana depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, a entidade publicou um vídeo, que mescla cenas reais com recursos de inteligência artificial, em tom motivacional. A publicação faz referência ao início de um novo ciclo, pedindo para que a torcida olhe para o futuro.

“Vamos com tudo. Não só com nosso talento, mas com mais estabilidade, planejamento e trabalho duro”, diz a locução do vídeo.

A mensagem, no entanto, revoltou os internautas. Nos comentários, os usuários lembraram o fato de o país ficar 28 anos sem título mundial e ainda cobraram mudanças profundas na entidade após a campanha considerada decepcionante no Mundial. O Brasil, eliminado nas oitavas, ficou apenas com a 11ª colocação.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

“A CBF precisa ser investigada urgentemente!”, escreveu um torcedor.

“Muita bet, muito marketing e pouco futebol”, publicou outro.

“Mesmo papo furado que ninguém aguenta mais”, emendou um mais exaltado.

“Enquanto houver bet patrocinando jogador e convocação de patrocinadores e empresários, não haverá hexa”, postou um usuário.

Em quatro horas após a postagem, a publicação, inclusive, havia ultrapassado a marca de 3,5 milhões de visualizações e com mais de de 16 mil comentários.

A postagem acontece em um momento tenso nos bastidores na CBF. No dia seguinte à eliminação na Copa, alguns jogadores conversaram com o presidente Samir Xaud e com o secretário-geral e vice-presidente Gustavo Dias Henrique para pedir estabilidade política e técnica para a reconstrução da equipe nos próximos quatro anos. No dia seguinte, a entidade anunciou seu apoio à manutenção de Carlo Ancelotti visando ao novo ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

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