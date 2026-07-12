Ator da série “Ted Lasso” faz estreia como jogador profissional nos EUA

O mexicano Cristo Fernández, conhecido mundialmente por interpretar o irreverente Dani Rojas na série Ted Lasso, deu mais um passo em sua improvável trajetória no esporte. Neste fim de semana, o ator de 35 anos fez sua estreia oficial pelo El Paso Locomotive, equipe da USL Championship, a segunda divisão do futebol dos EUA.

O momento aconteceu no segundo diante do New Mexico United. Fernández entrou com o placar em branco, mas não conseguiu ajudar seu time, que venceu por 2 a 0, com dois gols marcados já nos descontos.

A entrada em campo marcou a realização de um sonho antigo. Antes de conquistar fama na TV, Fernández buscava seguir carreira como jogador de futebol. Porém, uma grave lesão no joelho, aos 15 anos, interrompeu seus planos. Anos depois, já reconhecido pelo papel em Ted Lasso, ele decidiu retomar o objetivo de atuar profissionalmente.

Realização de um sonho

O retorno ao futebol começou no início deste ano, quando participou de treinamentos com o time reserva do Chicago Fire, da MLS. Posteriormente, realizou um período de testes no El Paso Locomotive. Durante aproximadamente dois meses, o mexicano convenceu a comissão técnica ao participar das atividades e de um amistoso até receber um contrato profissional em maio.

Após a partida, Cristo Fernández, inclusive, voltou a afirmar que nunca abandonou o sonho de jogar profissionalmente. Segundo o atleta e ator, vestir a camisa do El Paso Locomotive representa a concretização de um objetivo que permaneceu vivo mesmo durante o sucesso na televisão.

O técnico Junior Gonzalez também elogiou o reforço desde sua contratação. “Fernández demonstrou liderança, dedicação e comprometimento durante o período de testes. Essas características pesaram para sua permanência no elenco”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.