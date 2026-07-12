França x Espanha: Konaté manda recado para Lamine Yamal antes do jogo

Os jogadores da França reagiram prontamente neste domingo às declarações de Lamine Yamal, inflamando os bastidores antes da semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, que ocorre na próxima terça-feira.

Anteriormente, o craque espanhol afirmou, logo após a classificação de sua equipe, que “se a França tem algo a temer” é sua seleção, trazendo à memória o triunfo espanhol na semifinal da Eurocopa em 2024.

Em contrapartida, o zagueiro Konaté minimizou a provocação do adversário durante uma entrevista coletiva e garantiu foco total do elenco francês para o confronto decisivo. De maneira enfática, o defensor assegurou que o grupo não se abala com comentários externos e prega o respeito ao rival.

“Para ser honesto, não ouvimos o que está sendo dito. Não temos que temer ninguém, temos que continuar humildades e não cair em armadilhas, ainda mais nesta fase da competição”, disse Konaté, completando logo em seguida com tom desafiador.

“Ele pode falar o que quiser, vamos tentar nos preparar da melhor forma. No fim do jogo, veremos quem levou a melhor”, reforçou.

Decisão entre França x Espanha

Por consequência desse clima de forte rivalidade, a expectativa em torno do espetáculo aumenta ainda mais entre os torcedores. Desse modo, Espanha e França medem forças na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

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O duelo vale uma vaga direta na grande final do torneio mundial, que a Fifa agendou para o dia 19, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. Por fim, o vencedor deste confronto enfrentará quem passar do embate histórico entre Argentina e Inglaterra, que disputam a outra perna da semifinal.

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