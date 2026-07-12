Jornalista faz novas denúncias de irregularidades e abusos envolvendo a AFA

Enquanto a seleção argentina brilha na Copa do Mundo 2026, a Associação do Futebol Argentino (AFA) enfrenta uma nova onda de denúncias. Neste sábado (11), o jornalista francês Romain Molina publicou um vídeo no qual acusa a entidade de acobertar supostos casos de abuso contra adolescentes, além de novas irregularidades financeiras. Segundo ele, a Fifa teria atuado para impedir o avanço das investigações.

Entre os casos citados, inclusive, está o do ex-treinador das categorias de base da seleção feminina Diego Guacci, denunciado por ex-jogadoras por assédio e comportamento abusivo. De acordo com Molina, a Fifa arquivou o processo por falta de provas, enquanto a AFA não adotou providências. O jornalista ainda afirma que a entidade máxima do futebol revelou a identidade das denunciantes, apesar do pedido de anonimato.

‘Encoberta e protegida pela Fifa’

No vídeo, Molina diz que a AFA, presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, é “encoberta e protegida pela Fifa há anos”, porém mesmo diante de sucessivos escândalos e investigações envolvendo a federação.

As novas acusações, inclusive, surgem poucos dias depois de a imprensa revelar uma investigação conduzida pelo FBI e por procuradores dos EUA sobre a empresa TourProdEnter LLC. Criada em 2022, antes da Copa do Mundo do Catar, a companhia é suspeita de movimentar recursos ligados a contratos comerciais da AFA.

Segundo as autoridades americanas, a empresa teria desviado e lavado mais de US$ 300 milhões. O valor seria proveniente de contratos de patrocínio, incluindo acordos com a Adidas, fornecedora de material esportivo da seleção argentina. A investigação também aponta que os responsáveis direcionaram parte desses recursos para empresas de fachada a fim de beneficiar dirigentes ligados à AFA.

Até o momento, nem a AFA nem a Fifa se pronunciaram sobre as novas acusações.

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