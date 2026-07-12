Com domínio da CazéTV, Globo transmitirá apenas um jogo da semifinal; entenda

Os dois confrontos das semifinais da Copa do Mundo 2026 já estão definidos, e os torcedores brasileiros terão opções diferentes para acompanhar cada duelo. A CazéTV, que exibe todos os jogos do Mundial, transmitirá as duas partidas da fase decisiva.

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Na terça-feira (14), às 16h (de Brasília), França e Espanha disputam a primeira vaga na final. O torcedor brasileiro poderá assistir ao confronto apenas pela CazéTV, que detém a exclusividade da transmissão.

Já na quarta-feira (15), Argentina e Inglaterra entram em campo, no mesmo horário. Dessa vez, além da plataforma digital, Globo e SBT, na TV aberta, também exibirão a partida.

Ao longo da Copa, a CazéTV consolidou uma cobertura inédita ao disponibilizar os 104 jogos da competição, incluindo partidas que não foram exibidas pela televisão aberta. Com isso, a plataforma encerra mais uma fase do torneio como a única a oferecer a programação completa do Mundial.

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