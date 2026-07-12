Flamengo zagueiro das divisões de base ao Konyaspor, da Turquia

O Flamengo acertou a venda do zagueiro Da Mata, de 20 anos, para o Konyaspor, da Turquia. A negociação ocorre às vésperas da abertura da segunda janela de transferências de 2026 e movimenta o planejamento do clube também em relação ao elenco de base. Segundo a Coluna do Fla, o clube turco pagará 300 mil dólares, cerca de R$ 1,5 milhão, por 70% dos direitos econômicos do defensor. No entanto, o Flamengo ficará com uma fatia menor do valor total da transação. Isso porque o Rubro-Negro detém 25% dos direitos econômicos de Da Mata, enquanto o Grêmio, clube formador do jogador, possui os outros 75%.

Da Mata viajou para a Turquia neste sábado (11). Agora, o zagueiro passará por exames médicos antes de assinar contrato de três temporadas com o Konyaspor. A saída encerra uma passagem iniciada em 2024, quando o defensor chegou ao Flamengo após se destacar nas categorias de base do Grêmio.

Naquele momento, o clube carioca comprou 25% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, garantiu em contrato a possibilidade de ampliar a participação em mais duas parcelas de 25%. Cada uma poderia ser adquirida por 1 milhão de euros, valor equivalente a cerca de R$ 5,1 milhões na cotação atual. Ainda assim, a diretoria decidiu não acionar as cláusulas e manteve apenas a fatia inicial.

Zagueiro teve destaque ofensivo no sub-20

Da Mata foi um dos nomes importantes do time sub-20 do Flamengo. Além da participação defensiva, o zagueiro chamou atenção pelo desempenho ofensivo durante a passagem pelo clube. Ao todo, marcou oito gols com a camisa rubro-negra.

Na temporada 2026, o defensor disputou 20 partidas entre Libertadores, Copa Rio e Brasileirão da categoria sub-20. Nesse período, marcou quatro gols e deu uma assistência. Dessa forma, terminou a passagem pelo Flamengo com números relevantes para um jogador de defesa.

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A venda de Da Mata ocorre em um momento de observação maior sobre jovens do clube. Durante a intertemporada do Flamengo, cinco olheiros de equipes europeias acompanharam atividades e ficaram impressionados com Johnny. Contudo, o Rubro-Negro não pretende negociar o lateral neste momento e planeja dar mais oportunidades ao jogador no elenco principal.

Assim, a saída de Da Mata representa uma movimentação pontual da base rubro-negra, mas também reforça a atenção do mercado internacional sobre jovens formados ou desenvolvidos no clube. O Flamengo, por sua vez, segue avaliando caso a caso antes da reabertura oficial da janela.

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