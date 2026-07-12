Cristiano Ronaldo, Modric e Pepe aproveitam férias na Espanha

Cristiano Ronaldo e Luka Modric aproveitaram a pausa após a eliminação de Portugal e Croácia na Copa do Mundo de 2026 para curtir alguns dias de descanso. Os dois foram vistos na Costa Brava, na Espanha, ao lado de Pepe, ex-companheiro de ambos nos tempos de Real Madrid.

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O trio está hospedado em um tradicional hotel de frente para o mar, na cidade de L’Escala, na região da Catalunha. O reencontro reforça a amizade construída durante os anos em que defenderam juntos o clube espanhol, relação que segue firme mesmo após o fim da parceria em campo.

Mesmo anos após dividirem o vestiário do clube espanhol, Cristiano Ronaldo, Modric e Pepe seguem mantendo uma forte amizade. O encontro durante as férias prova mais uma vez a boa relação construída ao longo dos anos em que atuaram juntos pelo Real Madrid.

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