Atlético faz coletivo na Arena MRV para melhorar adaptação ao gramado

A comissão técnica do Atlético Mineiro realizou um treino na Arena MRV como parte da preparação para o retorno da temporada. A diretoria programou esta atividade para que os jogadores tenham uma melhor adaptação ao gramado e ao ambiente das arquibancadas (veja o vídeo abaixo). O próximo compromisso do Galo será no dia 21 de julho, uma terça-feira, às 19h30, diante do Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez dividiu o elenco principal em duas equipes mescladas, entre titulares e reservas. A atividade não revelou a formação que iniciará a sequência de jogos, mas permitiu avaliar o ritmo dos jogadores.

Após a atividade, o zagueiro Lyanco destacou a importância desse tipo de trabalho para elevar o nível de disputa dentro do grupo. “Você ganha muito mais em um treino assim do que em outro tipo de trabalho. Todos querem mostrar que estão bem, e isso aumenta a competitividade”, afirmou.

Seis jogadores, porém, não participaram das atividades. O lateral-direito Preciado, o volante Alan Franco e o atacante Alan Minda ainda estão ausentes após defender a seleção do Equador na Copa do Mundo. Já Patrick Silva, Índio e Gustavo Scarpa continuam se recuperando de lesão no joelho. Os dois primeiros tratam problemas ligamentares, enquanto Scarpa se recupera de uma artroscopia.

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