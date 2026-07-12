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Atlético faz coletivo na Arena MRV para melhorar adaptação ao gramado

Atlético faz coletivo na Arena MRV para melhorar adaptação ao gramado
Atlético faz coletivo na Arena MRV para melhorar adaptação ao gramado -

A comissão técnica do Atlético Mineiro realizou um treino na Arena MRV como parte da preparação para o retorno da temporada. A diretoria programou esta atividade para que os jogadores tenham uma melhor adaptação ao gramado e ao ambiente das arquibancadas (veja o vídeo abaixo). O próximo compromisso do Galo será no dia 21 de julho, uma terça-feira, às 19h30, diante do Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez dividiu o elenco principal em duas equipes mescladas, entre titulares e reservas. A atividade não revelou a formação que iniciará a sequência de jogos, mas permitiu avaliar o ritmo dos jogadores.

Após a atividade, o zagueiro Lyanco destacou a importância desse tipo de trabalho para elevar o nível de disputa dentro do grupo. “Você ganha muito mais em um treino assim do que em outro tipo de trabalho. Todos querem mostrar que estão bem, e isso aumenta a competitividade”, afirmou.

Seis jogadores, porém, não participaram das atividades. O lateral-direito Preciado, o volante Alan Franco e o atacante Alan Minda ainda estão ausentes após defender a seleção do Equador na Copa do Mundo. Já Patrick Silva, Índio e Gustavo Scarpa continuam se recuperando de lesão no joelho. Os dois primeiros tratam problemas ligamentares, enquanto Scarpa se recupera de uma artroscopia.

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