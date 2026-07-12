Atlético recebe trio equatoriano antes de semana decisiva

O Atlético terá reforços importantes na última semana livre antes da retomada dos jogos oficiais. Depois da folga deste domingo (12), o elenco volta aos trabalhos nesta segunda-feira (13), na Cidade do Galo, com os retornos de Preciado, Alan Franco e Alan Minda.

O trio estava com a seleção do Equador na Copa do Mundo. A equipe caiu no dia 30 de junho, após derrota por 2 a 0 para o México, na fase de 16 avos de final. Em seguida, os jogadores ganharam alguns dias de descanso antes da reapresentação ao clube.

Agora, Eduardo Domínguez passa a ter mais alternativas para fechar a preparação do Atlético. A expectativa é que os três se reapresentem já na manhã desta segunda-feira (13). Dessa forma, o treinador poderá trabalhar com um grupo mais completo na reta final da intertemporada.

Alan Franco teve a maior minutagem entre os atleticanos convocados pelo Equador. O volante começou como titular nas quatro partidas disputadas pela seleção no Mundial. Além disso, reforça um setor em que Domínguez busca equilíbrio para a sequência da temporada.

Preciado também participou dos quatro jogos, mas sempre saindo do banco de reservas. Já Alan Minda começou a estreia como titular e não entrou nas partidas seguintes. Ainda assim, os três voltam ao Atlético em condição de ampliar a disputa por espaço.

Domínguez prepara últimos ajustes

A semana será decisiva para o planejamento alvinegro. Nesta quarta-feira (15), o Atlético fará um jogo-treino contra o Betim, na Cidade do Galo. Antes, na última quinta-feira (8), o time principal venceu a equipe sub-20 por 3 a 1 em atividade realizada na Arena MRV.

Além dos equatorianos, Domínguez também aguarda Gustavo Scarpa. O meia passou por uma artroscopia no joelho direito em maio e está na fase final de recuperação. Por isso, o clube trabalha com a possibilidade de contar com o camisa 10 já no primeiro compromisso após a pausa.

Na prática, o Atlético entra nos últimos dias de preparação com foco em ritmo, ajustes físicos e definição de alternativas. O retorno oficial será contra o Bahia, no dia 21 de julho, às 19h30, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Depois disso, o calendário ficará mais apertado. O Galo terá dez jogos em pouco mais de 30 dias até o fim de agosto. Nesse período, disputará partidas pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana.

Por fim, a volta dos equatorianos ajuda Domínguez a reduzir ausências e aumentar opções em um momento importante da temporada. O Atlético tenta aproveitar a reta final da intertemporada para chegar mais preparado a uma sequência que exigirá força máxima do elenco.

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