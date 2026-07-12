Corinthians sai na frente, mas cede empate ao Cascavel em amistoso

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Cascavel, neste domingo (12), no Estádio Olímpico Regional, em amistoso de intertemporada durante a pausa para a Copa do Mundo. O time de Fernando Diniz abriu o placar no segundo tempo, com Matheus Pereira, mas cedeu o empate pouco depois, em gol de Cleiton. Assim, o Alvinegro encerrou o teste no Paraná com muitas mudanças, ritmo irregular e alguns momentos de pressão do adversário.
O amistoso serviu como principal ensaio do Corinthians antes da retomada dos jogos oficiais. Por isso, Diniz aproveitou a partida para dar minutos a diferentes atletas. No intervalo, o treinador fez nove alterações e manteve apenas André Ramalho e Gabriel Paulista em relação à formação inicial. Do outro lado, o Cascavel, já eliminado da Série D, usou o jogo para seguir a preparação antes da Copa Paraná.
Primeiro Tempo
O primeiro tempo terminou sem gols no Estádio Olímpico Regional, mas o Cascavel criou as melhores chances no início e exigiu respostas importantes do Corinthians. Logo no primeiro minuto, João Victor finalizou em cima da zaga alvinegra. Depois, aos 6, Palacios arrancou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado. Hugo Souza tocou na bola, e Matheuzinho salvou quase em cima da linha. Em seguida, aos 10, Guru recebeu na entrada da área e chutou de chapa para defesa do goleiro corintiano. O Corinthians respondeu aos 15, quando Matheuzinho cruzou rasteiro, a bola atravessou a área e Matheus Bidu finalizou forte, à direita do gol.
Depois da pausa para hidratação, o jogo ficou mais quente e teve princípio de confusão aos 32, após discussão entre Yuri Alberto e Robinho. Ian Barreto e André Ramalho receberam cartão amarelo no lance, e Geovane também foi advertido aos 38 após falta em Kaio César. Além disso, o Cascavel levou perigo novamente aos 37, quando Palacios avançou pela esquerda e chutou para boa defesa de Hugo Souza. Na reta final, porém, o Corinthians cresceu. Aos 39, Garro cobrou falta por cima do gol. Já aos 41, o camisa 10 levantou na área, Yuri Alberto escorou, e Kaio César bateu de canhota para defesa do goleiro do Cascavel, mantendo o 0 a 0 até o intervalo.
Gols saem no segundo tempo
O Corinthians voltou praticamente com outro time e criou boa chance logo no primeiro minuto. Labyad achou Milans dentro da área, mas o lateral finalizou em cima de Sidnei. A equipe paulista passou a ficar mais com a bola e, aos 15, abriu o placar. Carrillo cruzou pela direita, a defesa afastou mal de cabeça, e Matheus Pereira pegou de primeira para fazer um belo gol.
Depois disso, o Corinthians tentou controlar o jogo, mas o Cascavel aproveitou uma falha para empatar. Aos 24 minutos, Charles escorregou ao tentar o desarme, e Cirilo ficou com a bola. O atacante levantou na segunda trave, nas costas de Angileri, e Cleiton finalizou de primeira para deixar tudo igual.
Após o empate, o Cascavel mudou várias peças e ganhou novo fôlego. Aos 35, Zé Carlos avançou depois de erro na saída corintiana e finalizou de fora, mas sem perigo para Felipe Longo. Em seguida, o time paranaense passou a pressionar mais a saída de bola do Corinthians e ficou mais tempo no campo de ataque. Ainda assim, não conseguiu transformar o volume final em gol da virada.
Próximos jogos
O Corinthians volta a campo oficialmente no dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 19h30, contra o Remo, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Alvinegro visita o Bahia, no domingo (26), às 16h, na Arena Fonte Nova.
Já o Cascavel não tem novo compromisso profissional confirmado em sua agenda oficial. O clube, porém, segue em preparação para a Copa Paraná, prevista para começar no fim de agosto.
CASCAVEL 1×1 CORINTHIANS
Amistoso de intertemporada
Data: 12/07/2026 (domingo)
Local: Estádio Olímpico Regional, Cascavel (PR)
CASCAVEL: André Luiz (Sidnei, intervalo); Libano (Cleiton, 35’/1T; Choco, 36’/2T), Renan Cosenza (Vanderlei, 26’/2T), Geovane (Vitor Amaral, 30’/2T) e Ian Barreto (Antony, 36’/2T); Fábio (Zé Rodrigues, 26’/2T), Gustavo Guru (Pedrinho, intervalo) e João Victor (Luizinho Camargo, 26’/2T); Robinho (Gustavo Tapioca, 36’/2T), Cirilo (Zé Carlos, 26’/2T) e Palacios (Haruna Hassan, 26’/2T). Técnico: não informado.
CORINTHIANS: Hugo Souza (Kauê, intervalo; Felipe Longo, 33’/2T); Matheuzinho (Milans, intervalo), André Ramalho (Alex Santana, 33’/2T), Gabriel Paulista (Charles, 18’/2T) e Matheus Bidu (Angileri, intervalo); Raniele (Lingard, intervalo), Breno Bidon (Pedro Raul, intervalo), André (Allan, intervalo) e Garro (Matheus Pereira, intervalo); Kaio César (Carrillo, intervalo) e Yuri Alberto (Labyad, intervalo). Técnico: Fernando Diniz.
Gols: Matheus Pereira (15’/2T, 0-1), Cleiton (24’/2T, 1-1)
Árbitro: Murilo Ugolini Klein
Assistentes: Lucas Henrique Gowatiski e Luis Henrique Campanhoni Amadori
Cartões amarelos: Ian Barreto (CAS), André Ramalho (COR) e Geovane (CAS)
Cartão vermelho: não houve
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