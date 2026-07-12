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Corinthians sai na frente, mas cede empate ao Cascavel em amistoso

Corinthians sai na frente, mas cede empate ao Cascavel em amistoso
Corinthians sai na frente, mas cede empate ao Cascavel em amistoso -

 

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Cascavel, neste domingo (12), no Estádio Olímpico Regional, em amistoso de intertemporada durante a pausa para a Copa do Mundo. O time de Fernando Diniz abriu o placar no segundo tempo, com Matheus Pereira, mas cedeu o empate pouco depois, em gol de Cleiton. Assim, o Alvinegro encerrou o teste no Paraná com muitas mudanças, ritmo irregular e alguns momentos de pressão do adversário.

O amistoso serviu como principal ensaio do Corinthians antes da retomada dos jogos oficiais. Por isso, Diniz aproveitou a partida para dar minutos a diferentes atletas. No intervalo, o treinador fez nove alterações e manteve apenas André Ramalho e Gabriel Paulista em relação à formação inicial. Do outro lado, o Cascavel, já eliminado da Série D, usou o jogo para seguir a preparação antes da Copa Paraná.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo terminou sem gols no Estádio Olímpico Regional, mas o Cascavel criou as melhores chances no início e exigiu respostas importantes do Corinthians. Logo no primeiro minuto, João Victor finalizou em cima da zaga alvinegra. Depois, aos 6, Palacios arrancou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado. Hugo Souza tocou na bola, e Matheuzinho salvou quase em cima da linha. Em seguida, aos 10, Guru recebeu na entrada da área e chutou de chapa para defesa do goleiro corintiano. O Corinthians respondeu aos 15, quando Matheuzinho cruzou rasteiro, a bola atravessou a área e Matheus Bidu finalizou forte, à direita do gol.

Depois da pausa para hidratação, o jogo ficou mais quente e teve princípio de confusão aos 32, após discussão entre Yuri Alberto e Robinho. Ian Barreto e André Ramalho receberam cartão amarelo no lance, e Geovane também foi advertido aos 38 após falta em Kaio César. Além disso, o Cascavel levou perigo novamente aos 37, quando Palacios avançou pela esquerda e chutou para boa defesa de Hugo Souza. Na reta final, porém, o Corinthians cresceu. Aos 39, Garro cobrou falta por cima do gol. Já aos 41, o camisa 10 levantou na área, Yuri Alberto escorou, e Kaio César bateu de canhota para defesa do goleiro do Cascavel, mantendo o 0 a 0 até o intervalo.

Gols saem no segundo tempo

O Corinthians voltou praticamente com outro time e criou boa chance logo no primeiro minuto. Labyad achou Milans dentro da área, mas o lateral finalizou em cima de Sidnei. A equipe paulista passou a ficar mais com a bola e, aos 15, abriu o placar. Carrillo cruzou pela direita, a defesa afastou mal de cabeça, e Matheus Pereira pegou de primeira para fazer um belo gol.

Depois disso, o Corinthians tentou controlar o jogo, mas o Cascavel aproveitou uma falha para empatar. Aos 24 minutos, Charles escorregou ao tentar o desarme, e Cirilo ficou com a bola. O atacante levantou na segunda trave, nas costas de Angileri, e Cleiton finalizou de primeira para deixar tudo igual.

Após o empate, o Cascavel mudou várias peças e ganhou novo fôlego. Aos 35, Zé Carlos avançou depois de erro na saída corintiana e finalizou de fora, mas sem perigo para Felipe Longo. Em seguida, o time paranaense passou a pressionar mais a saída de bola do Corinthians e ficou mais tempo no campo de ataque. Ainda assim, não conseguiu transformar o volume final em gol da virada.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo oficialmente no dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 19h30, contra o Remo, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Alvinegro visita o Bahia, no domingo (26), às 16h, na Arena Fonte Nova.

Já o Cascavel não tem novo compromisso profissional confirmado em sua agenda oficial. O clube, porém, segue em preparação para a Copa Paraná, prevista para começar no fim de agosto.

 

CASCAVEL 1×1 CORINTHIANS

Amistoso de intertemporada
Data: 12/07/2026 (domingo)
Local: Estádio Olímpico Regional, Cascavel (PR)
CASCAVEL: André Luiz (Sidnei, intervalo); Libano (Cleiton, 35’/1T; Choco, 36’/2T), Renan Cosenza (Vanderlei, 26’/2T), Geovane (Vitor Amaral, 30’/2T) e Ian Barreto (Antony, 36’/2T); Fábio (Zé Rodrigues, 26’/2T), Gustavo Guru (Pedrinho, intervalo) e João Victor (Luizinho Camargo, 26’/2T); Robinho (Gustavo Tapioca, 36’/2T), Cirilo (Zé Carlos, 26’/2T) e Palacios (Haruna Hassan, 26’/2T). Técnico: não informado.
CORINTHIANS: Hugo Souza (Kauê, intervalo; Felipe Longo, 33’/2T); Matheuzinho (Milans, intervalo), André Ramalho (Alex Santana, 33’/2T), Gabriel Paulista (Charles, 18’/2T) e Matheus Bidu (Angileri, intervalo); Raniele (Lingard, intervalo), Breno Bidon (Pedro Raul, intervalo), André (Allan, intervalo) e Garro (Matheus Pereira, intervalo); Kaio César (Carrillo, intervalo) e Yuri Alberto (Labyad, intervalo). Técnico: Fernando Diniz.
Gols: Matheus Pereira (15’/2T, 0-1), Cleiton (24’/2T, 1-1)
Árbitro: Murilo Ugolini Klein
Assistentes: Lucas Henrique Gowatiski e Luis Henrique Campanhoni Amadori
Cartões amarelos: Ian Barreto (CAS), André Ramalho (COR) e Geovane (CAS)
Cartão vermelho: não houve

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