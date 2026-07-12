Hulk marca, Thiago Silva retorna e Fluminense vence o Bahia em amistoso

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 neste domingo (12), no Maracanã, em amistoso preparatório para a sequência da temporada. Os gols da equipe carioca foram marcados por Hulk, de pênalti, e Germán Cano, ambos acionados no segundo tempo pelo técnico Luis Zubeldía. Outro destaque da partida foi o retorno de Thiago Silva. O experiente zagueiro entrou aos 23 minutos da etapa final, na vaga de Renê, e voltou a atuar com a camisa do Flu.

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Além disso, o amistoso também serviu para a realização de testes da tecnologia de impedimento semiautomático. Cerca de 30 iPhones foram utilizados para a coleta de dados, mas o sistema ainda está em fase de avaliação e não interferiu nas decisões da arbitragem.

Agora, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bragantino na próxima sexta-feira (17), enquanto o Bahia encara a Chapecoense, também na sexta-feira, em partida atrasada da quarta rodada da competição nacional.

O jogo

A partida começou animada. Logo no primeiro minuto, Pulga avançou pela esquerda e tentou fazer o passe, mas a defesa cortou. Na sobra, Nestor finalizou e obrigou Fábio a fazer boa defesa. Porém, o jogo perdeu ritmo, com poucas oportunidades claras para os dois lados. A emoção voltou apenas nos minutos finais, quando John Kennedy recebeu um lançamento, cabeceou com perigo e viu Ronaldo fazer uma grande defesa. Já nos acréscimos, Erick chegou a balançar as redes, porém o gol foi anulado por falta de Acevedo na origem da jogada. A decisão gerou muitas reclamações por parte dos jogadores do Bahia.

As equipes voltaram para o segundo tempo com muitas modificações. Enquanto o Bahia mudou os 11 jogadores, somente Fábio permaneceu no Flu. Mesmo assim, a partida não teve um ritmo forte, com poucas chances claras de gol. Até que aos 17 minutos, Luiz Gustavo fez falta em Samuel Xavier na área e Hulk converteu o pênalti para marcar seu primeiro gol com a camisa do Flu. Em vantagem, o Tricolor carioca assumiu o controle do jogo e voltou a marcar com Cano, aos 39 minutos.

FLUMINENSE 2×0 BAHIA

Amistoso

Data: 12/07/2026.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, no intervalo), Jemmes (Ignácio, no intervalo), Millán (Freytes, no intervalo) e Renê (Thiago Silva, aos 23’/2ºT); Martinelli (Otávio, no intervalo), Hércules (Nonato, no intervalo) e Lucho Acosta (Hulk, no intervalo); Serna (Riquelme Felipe, no intervalo) (Cano, aos 30’/2ºT), Savarino (Soteldo, no intervalo) e John Kennedy (Rodrigo Castillo, no intervalo). Técnico: Luís Zubeldía.

BAHIA: Ronaldo (Guido Herrera, no intervalo); Marcos Victor (Román Gómez, no intervalo), David Duarte (Fredi Lippert, no intervalo), Santiago Mingo (Kanu, no intervalo) e Zé Guilherme (Luiz Gustavo, no intervalo); Acevedo (Caio Alexandre, no intervalo), Erick (Michel Araújo, no intervalo) e Rodrigo Nestor (Jean Lucas, no intervalo); Ademir (Sanabria, no intervalo), Erick Pulga (Everaldo, no intervalo) e Willian José (Alejo Véliz, no intervalo). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Hulk, aos 21’/2ºT (1-0), Cano, aos 39’/2ºT (2-0).

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ).

Assistentes: Thiago Filemon Soares (RJ) e Naiara Tavares (RJ).

Cartões amarelos: Millán (FLU); Willian José, Erik, Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, Kanu (BAH).

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