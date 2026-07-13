Diego Forlán é anunciado como novo técnico da seleção do Uruguai

Diego Forlán foi anunciado por Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), como novo técnico interino da seleção do Uruguai. O ex-atacante assume o lugar de Marcelo Bielsa, que deixou o comando da equipe após a campanha abaixo das expectativas na Copa do Mundo de 2026. De acordo com o dirigente, a previsão é que Forlán permaneça no cargo, pelo menos, até março de 2027.

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A opção por um contrato interino está ligada ao calendário eleitoral da AUF. Como a federação terá eleições no fim deste ano, a diretoria preferiu adiar uma decisão definitiva sobre o comando da seleção. Após março de 2027, a entidade avaliará se mantém Forlán ou inicia a busca por um novo treinador.

Ignacio Alonso revelou que a chegada do ex-jogador do Internacional já vinha sendo planejada há algum tempo.

“Em 2022, já havíamos conversado com o Diego para que ele participasse do projeto da seleção. Agora surgiu a oportunidade, e ele aceitou o desafio com muito entusiasmo”, afirmou o presidente da AUF.

Outra responsabilidade

Além disso, Forlán também comandará a equipe sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria, marcado para janeiro de 2027. À frente da equipe principal, ele será responsável pelos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030, programados para setembro, outubro e novembro, além dos amistosos até março de 2027, somando cerca de oito partidas.

Essa não será a primeira experiência de Forlán como treinador. Em 2020, ele comandou o Peñarol em 11 jogos. Por fim, no ano seguinte, dirigiu o Atenas de San Carlos, da segunda divisão uruguaia, onde esteve à frente da equipe em 12 partidas.

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