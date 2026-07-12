Ajax avança por Marcos Leonardo em negócio de R$ 146 milhões

Marcos Leonardo está perto de voltar ao futebol europeu. O Ajax encaminhou a contratação do atacante brasileiro junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e já tem acordo para fechar a compra do jogador de 23 anos. Agora, restam poucos detalhes para a assinatura do contrato, previsto por cinco temporadas.

A negociação envolve 25 milhões de euros, cerca de R$ 146,4 milhões. Dessa forma, o clube holandês avança para reforçar o setor ofensivo com um jogador que já teve passagem pelo futebol português e ganhou destaque recente no cenário internacional.

Marcos Leonardo defendeu o Al-Hilal nas duas últimas temporadas. Nesse período, marcou 48 gols em 82 partidas e se consolidou como uma peça importante no ataque da equipe saudita. Além disso, atuou ao lado do francês Karim Benzema na última temporada, em um elenco montado para competir em alto nível dentro e fora da Arábia Saudita.

O brasileiro também chamou atenção na Copa do Mundo de Clubes de 2025. O Al-Hilal eliminou o Manchester City nas oitavas de final, em uma das principais surpresas do torneio, mas caiu diante do Fluminense nas quartas. Ainda assim, a participação reforçou a visibilidade do atacante no mercado europeu.

Atacante foi revelado pelo Santos

Marcos Leonardo surgiu nas categorias de base do Santos e ganhou projeção no futebol brasileiro antes de deixar o país. Depois, passou pelo Benfica, de Portugal, em sua primeira experiência europeia. Em seguida, transferiu-se para o Al-Hilal, onde manteve boa média de gols e voltou a atrair interesse de clubes do continente.

Agora, o Ajax aparece como novo destino para o centroavante. O clube holandês aposta em um contrato longo e em uma operação de valor elevado para incorporar o brasileiro ao elenco. Com isso, Marcos Leonardo deve iniciar uma nova etapa da carreira em uma liga conhecida por desenvolver jogadores jovens e dar vitrine internacional.

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A transferência para o Ajax ainda depende da conclusão dos últimos trâmites. No entanto, o acordo entre as partes já coloca o atacante perto de trocar a Arábia Saudita pela Holanda. Caso a assinatura avance sem mudança de cenário, Marcos Leonardo deixará o Al-Hilal após duas temporadas e retornará ao futebol europeu com vínculo até 2031.

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