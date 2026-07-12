Haaland se manifesta após eliminação da Noruega: “Obrigado por tornarem tudo tão especial”

Erling Haaland postou uma mensagem em suas redes sociais após eliminação da Noruega para a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo. No Instagram, o atacante escreveu na legenda “Foi uma grande remada, obrigado por tornarem tudo tão especial”.

Em seu primeiro Mundial, Haaland foi um dos grandes nomes da seleção nórdica, com sete gols marcados. Inclusive, fez os dois gols da Noruega na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final.

Um post compartilhado por Erling Braut Haaland (@erling)

Contra a Inglaterra, Haaland não conseguiu brilhar e acabou substituído na prorrogação, dando lugar para Larsen. Em campo, Schjelderup abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, mas Bellingham empatou logo depois. No início da prorrogação, o meio-campista marcou o segundo, garantindo a classificação britânica.

Com sete gols na Copa do Mundo, Haaland ocupa, momentaneamente, o terceiro lugar no topo de artilheiros. Ele está atrás apenas de Mbappé e Messi, que marcaram oito vezes.

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