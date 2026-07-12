Que pasa, Yamal? Veja motivos para o craque da Espanha fazer Copa discreta

A Espanha e o mundo do futebol esperam muito de Lamine Yamal. Mas o atacante de 18 anos (faz 19 nesta segunda-feira) ainda não mostrou a que veio na Copa do Mundo. Apesar de ter contribuído para a seleção alcançar as semifinais, a joia do Barcelona está longe dos outros craques que estão arrebentando na competição.

Yamal participou de 406 minutos até aqui, na soma das seis partidas. Em apenas uma delas ele entrou no segundo tempo – a estreia contra Cabo Verde. O motivo foi físico e é um dos que fazem seu desempenho estar abaixo das expectativas. Além disso, a pouca experiência e a própria forma de jogar da Espanha têm influência.

O próximo desafio é contra a França, um adversário que o atacante conhece bem. Afinal, marcou três gols em dois confrontos até aqui (Eurocopa 2024 e Liga das Nações 2025) e venceu ambos. A bola rola nesta terça, às 16h, em Dallas.

Lesão recente

No dia 22 de abril, Lamine Yamal sofreu uma grave lesão na coxa esquerda. O problema surgiu ao cobrar um pênalti na vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo. Assim, chegou a ser dúvida para a disputa da Copa. Convocado pelo técnico Luis de la Fuente, recuperou-se no início de junho, mas perdeu ritmo de jogo. Por isso, não vem mostrando o mesmo dinamismo na construção dos lances.

Entre os principais candidatos a destaque da Copa, o espanhol é o único que não chegou nas melhores condições. A expectativa é de que com a evolução do torneio, Yamal possa voltar a decidir para a Espanha na hora mais importante.

Peso da experiência

O garoto-prodígio vem tendo espaço no Barcelona desde 2023 e está na seleção há três anos. Mas o fato é que ainda é um adolescente. Diferentemente de nomes como Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Kane, este é a primeira Copa de Yamal. Há um componente importante da maior experiência dos rivais.

O astro argentino, por exemplo, era reserva em sua estreia no Mundial, em 2006, também entre 18 e 19 anos de idade. Não havia o peso da cobrança que o espanhol tem hoje em dia. Isso mostra que é necessário um pouco de compreensão e paciência.

Estilo de jogo da Espanha

A Espanha costuma controlar a posse na maior parte dos jogos. Mas Yamal tem recebido menos a bola do que no seu clube. Afinal, a troca de passes no meio de campo é a principal característica da seleção. E adversários como Portugal e Bélgica deram bastante trabalho, evitando o domínio da Fúria.

No total, o ponta direita chutou a gol apenas dez vezes na direção do gol nos 406 minutos em que esteve em campo – média de uma finalização certa a cada 40 minutos.

Mesmo assim, Yamal mostra muita confiança e lembra da fama recente de carrasco da França.

“Se eles têm que temer alguém, esse alguém somos nós, porque fomos nós que a eliminamos da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações de 2025. São duas grandes equipes. Na minha opinião, as duas melhores de toda a Copa do Mundo. Porém, não temos medo nenhum”, garantiu.

Mesmo com apenas um gol e nenhum assistência na Copa, o camisa 19 foi eleito o melhor em campo em dois dos jogos – contra a Arábia Saudita, quando balançou as redes, e Bélgica, pelas quartas de final. Mais dois prêmios para a coleção de Yamal, a maior revelação do futebol mundial nesta década.