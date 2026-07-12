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Hulk destaca dedicação para manter alto nível após marcar pelo Fluminense

Hulk destaca dedicação para manter alto nível após marcar pelo Fluminense
Hulk destaca dedicação para manter alto nível após marcar pelo Fluminense -

Um dos destaques da vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (12), no Maracanã, Hulk marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor e aproveitou para falar sobre a dedicação necessária para seguir atuando em alto nível. Após a partida, o atacante destacou que ele e Thiago Silva fazem muitos sacrifícios para prolongar a carreira e continuar competindo em alto rendimento.

“Eu e o Thiago nos cuidamos para caramba. Respeitamos muito o futebol e somos privilegiados por fazer o que amamos. A gente nunca sabe quando isso vai acabar, então procura jogar o máximo de tempo possível, mas paga um preço muito alto por isso. A idade chega e precisamos abrir mão de muitas coisas”, afirmou.

Hulk entrou no intervalo da partida e abriu o placar em cobrança de pênalti, enquanto Thiago Silva voltou a vestir a camisa do Fluminense ao entrar no segundo tempo, marcando seu retorno ao Tricolor.

Agora, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bragantino na próxima sexta-feira (17). Por outro lado, o Bahia encara a Chapecoense, também na sexta-feira, em partida atrasada da quarta rodada da competição nacional.

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