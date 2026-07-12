Hulk destaca dedicação para manter alto nível após marcar pelo Fluminense

Um dos destaques da vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (12), no Maracanã, Hulk marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor e aproveitou para falar sobre a dedicação necessária para seguir atuando em alto nível. Após a partida, o atacante destacou que ele e Thiago Silva fazem muitos sacrifícios para prolongar a carreira e continuar competindo em alto rendimento.

“Eu e o Thiago nos cuidamos para caramba. Respeitamos muito o futebol e somos privilegiados por fazer o que amamos. A gente nunca sabe quando isso vai acabar, então procura jogar o máximo de tempo possível, mas paga um preço muito alto por isso. A idade chega e precisamos abrir mão de muitas coisas”, afirmou.

Hulk entrou no intervalo da partida e abriu o placar em cobrança de pênalti, enquanto Thiago Silva voltou a vestir a camisa do Fluminense ao entrar no segundo tempo, marcando seu retorno ao Tricolor.

Agora, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bragantino na próxima sexta-feira (17). Por outro lado, o Bahia encara a Chapecoense, também na sexta-feira, em partida atrasada da quarta rodada da competição nacional.

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