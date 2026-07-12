São Paulo terá nova rodada dupla de jogos-treinos antes de voltar ao Brasileirão

O São Paulo definiu os adversários dos últimos jogos-treino antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (17), o Tricolor enfrentará a Ferroviária e o Grêmio Esportivo Mauaense, no CT da Barra Funda, em uma rodada dupla de preparação comandada por Dorival Júnior.

A primeira atividade será contra a Ferroviária, às 10h. Depois, às 14h, o São Paulo fará o segundo teste do dia, diante do Grêmio Mauaense. As partidas, porém, não terão transmissão e também não serão abertas ao público. Dessa forma, a comissão técnica manterá o ambiente fechado para ajustes finais antes da volta aos jogos oficiais.

A escolha por dois compromissos no mesmo dia faz parte do planejamento de Dorival. A ideia é observar um número maior de atletas e dividir o elenco em duas formações mescladas, com titulares e reservas em cada período. Assim, o treinador poderá ampliar a avaliação física, técnica e tática do grupo.

Além disso, os testes servirão para dar ritmo a jogadores que ainda buscam melhor condição depois da reapresentação. O elenco voltou aos trabalhos no dia 17 de junho e, desde então, passou por uma sequência de atividades internas e jogos-treino no CT.

São Paulo já fez quatro testes

No último sábado (11), o São Paulo venceu os dois jogos-treino que realizou na Barra Funda. Primeiro, superou o Primavera por 1 a 0. Em seguida, bateu o Santo André por 4 a 1. Antes disso, a equipe já havia empatado por 2 a 2 com o Juventus, no dia 28 de junho, e ficado no 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, em 4 de julho.

Agora, portanto, os duelos contra Ferroviária e Grêmio Mauaense fecham a preparação durante a pausa no calendário. Para Dorival, a semana também será importante para ajustar a equipe sem compromissos oficiais e avaliar alternativas no elenco.

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O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão na quarta-feira (22), às 21h30, contra o Athletico, em Bragança Paulista. A equipe ocupa a oitava colocação da tabela, com 25 pontos, e tenta retomar a competição em condição de encostar na parte de cima.

Até lá, o clube seguirá concentrado nos trabalhos no CT da Barra Funda. A comissão técnica, por sua vez, pretende usar os últimos testes para definir escolhas, medir respostas individuais e fechar a preparação para a sequência da temporada.

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