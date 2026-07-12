Gabriel Grando pega dois pênaltis, e Grêmio vence o Cruzeiro em amistoso

Gabriel Grando foi o grande nome da vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro por 3 a 1, em amistoso realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Neste domingo (12), o goleiro pegou duas cobranças no segundo tempo e ajudou o Tricolor no triunfo. Carlos Vinícius, Nardoni e Matheus Nascimento marcaram os gols dos gaúchos, com Sinisterra descontando.
Na próxima sexta-feira (17), o Imortal volta a campo, desta vez na retomada do Campeonato Brasileiro. A equipe visita o Mirassol, às 20h (de Brasília), no Maião. Já o Cruzeiro encara o Internacional na quarta (22), às 21h30, no estádio Beira-Rio.
O Grêmio começou com mais volume de jogo e logo assustou com Pavón. O Cruzeiro tinha menos a bola, mas levava perigo em algumas escapadas, como em finalização de Kaio Jorge, após jogada de Sinisterra pela esquerda. Aliás, o artilheiro cruzeirense quase abriu o placar logo em seguida, mas a bola passou perto.
Grêmio abre o placar com o artilheiro
No entanto, quem abriu o placar foi o Grêmio. Kannemann roubou a bola e tentou acionar Tetê. No caminho, Gabriel Rojas tentou o corte para trás e acabou dando passe para Carlos Vinícius marcar. Entretanto, não demorou muito para a Raposa chegar ao empate. O lateral-esquerdo se redimiu e cruzou na medida para Sinisterra balançar as redes.
Aos 36 minutos, o Grêmio voltou a ficar à frente. Pavón cruzou na medida para Nardoni cabecear livre para fazer o segundo. Atrás no marcador, o Cruzeiro ficou com a bola nos minutos finais e pressionou o Imortal, que conseguiu segurar e chegar ao intervalo com a vitória.
Para a volta do intervalo, a grande novidade foi a troca do juiz. Afinal, Matheus de Morais Silva, que iniciou como quarto árbitro, assumiu o apito principal da partida.
Os dois times queriam jogar, o que pôde ser visto nos primeiros momentos da etapa final. Aos poucos, o Cruzeiro foi impondo seu jogo e conseguiu um pênalti aos 20 minutos, após falta de Kannemann em Gerson na área. Contudo, Kaio Jorge bate mal e viu Gabriel Grando acertar o lado e fazer grande defesa. Os dois técnicos mudaram todo o time, deixando apenas os goleiros em campo.
Grando pega mais um pênalti para o Grêmio
Com as alterações, o Cruzeiro seguiu em cima em busca do empate. Kaique Kenji quase empatou em cabeçada, mas a bola saiu com perigo. Em outro lance, Gabriel Pec, que fazia sua estreia, recebeu nas costas da zaga e Gabriel Grando saiu bem. Aos 42 minutos, o time mineiro teve um outro pênalti marcado a seu favor, dessa vez em cima de Gabriel Pec, o que gerou muitas reclamações dos gremistas. O atacante recém-chegado foi para a cobrança e parou mais uma vez em Grando, que fez sua segunda defesa da marca da cal.
Aos 49 minutos, o Grêmio teve um pênalti a seu favor. Matheus Nascimento, outro estreante do dia, bateu bem, deslocou Otávio e mostrou como se cobra uma penalidade: 3 a 1.
CRUZEIRO 1 X 3 GRÊMIO
AMISTOSO
Data e horário: 12/7/2026 (domingo), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília
CRUZEIRO: Otávio; William (Fagner, 25’/2°T), Fabrício Bruno (João Marcelo, 26’/2°T), Jonathan Jesus (Villalba, 25’/2°T), Gabriel Rojas (Kauã Moraes, 26’/2°T); Matheus Henrique (Lucas Silva, 26’/2°T), Gerson (Lucas Romero, 24’/2°T), Matheus Pereira (Bruno Rodrigues, 24’/2°T); Marquinhos (Wanderson, 8’/2°T) (Gabriel Pec, 24’/2°T), Kaio Jorge (Chico da Costa, 24’/2°T) e Sinisterra (Kaique Kenji, 25’/2°T). Técnico: Artur Jorge
GRÊMIO: Gabriel Grando; Pavón (Riquelme, 27’/2°T), Gustavo Martins (Luis Eduardo, 28’/2°T), Kannemann (Wagner Leonardo, 28’/2°T) e Caio Paulista (Pedro Gabriel, 27’/2°T); Nardoni (Jefferson, 27’/2°T), Villasanti (Bernardo Zortea, 27’/2°T), Gabriel Mec (Monsalve, 16’/2°T); Tetê (Marcos Rocha, 11’/2°T), Carlos Vinícius (Matheus Nascimento, 16’/2°T) e Amuzu (Enamorado, 11’/2°T). Técnico: Luís Castro
Árbitro: Pedro Alves de Oliveira (DF)
Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)
GOLS: Carlos Vinícius, 21’/1°T (0-1), Sinisterra, 27’/1°T (1-1), Nardoni, 36’/1°T (1-2), Matheus Nascimento, 49’/2°T (1-3)
Cartões amarelos: Jonathan Jesus, João Marcelo (CRU), Carlos Vinícius, Kannemann, Wagner Leonardo, Bernardo Zortea (GRE)
Cartão vermelho: não houve
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