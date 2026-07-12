Diniz fala sobre possível volta de Wesley ao Corinthians

Fernando Diniz confirmou o interesse do Corinthians em repatriar Wesley. Antes do amistoso contra o Cascavel, neste domingo (12), no Estádio Olímpico Regional, o treinador falou sobre a possibilidade de retorno do atacante, que pertence ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, e destacou que o jogador tem características buscadas pela comissão técnica.

O nome de Wesley ganhou força nos bastidores nos últimos dias. O atacante chegou a ficar perto do Cruzeiro, mas o Corinthians entrou na disputa e conta com o desejo do jogador de voltar ao clube onde foi formado. Ainda assim, a negociação não depende apenas da vontade das partes. Isso porque o Timão enfrenta entraves financeiros e segue impedido de registrar novos atletas por causa de um transfer ban.

Diniz tentou colocar a possível contratação dentro de uma lógica mais ampla de mercado. Para o treinador, o primeiro objetivo do Corinthians na janela é evitar perdas no elenco. “Nossa prioridade máxima é a manutenção da equipe. Depois, porém, o clube pode buscar reforços pontuais para posições consideradas importantes”, afirmou o técnico.

Nesse cenário, Wesley aparece como uma opção bem avaliada. O atacante atua pelos lados, tem capacidade de drible e já conhece o ambiente corintiano. Além disso, o desejo de retorno pesa a favor do Timão em uma disputa que também envolve o aspecto financeiro.

“Se isso amadurecer, será um reforço importante para nós”, disse Diniz.

Transfer ban trava avanço do Corinthians

Apesar do interesse, o Corinthians precisa resolver pendências antes de transformar conversas em contratação. O clube tem um transfer ban ativo de 1,5 milhão de dólares, cerca de R$ 7,7 milhões, por uma dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez, em 2024.

Além disso, há risco de nova punição da Fifa. O Corinthians também tem pendência ligada à compra de Charles, contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, no ano passado. Por isso, a diretoria precisa destravar a situação jurídica e financeira antes de avançar por qualquer reforço.

Nos bastidores, o clube mantém conversas com representantes de Wesley. A parte financeira, no entanto, é o principal obstáculo para um desfecho positivo. O atacante foi vendido pelo Corinthians ao Al-Nassr em 2024 por 20 milhões de dólares fixos, cerca de R$ 110 milhões na cotação da época, além de bônus que poderiam chegar a 5 milhões de dólares.

Desde a saída, Wesley disputou 40 partidas pelo clube saudita, com cinco gols e quatro assistências. Na última temporada, foi emprestado à Real Sociedad, da Espanha, mas teve pouca sequência. Foram cinco jogos e nenhum gol.

Agora, o Corinthians tenta usar a ligação do jogador com o clube como trunfo. Ao mesmo tempo, Diniz vê no atacante um perfil útil para aumentar a capacidade de desequilíbrio do elenco. Portanto, a possibilidade existe, mas o avanço depende diretamente da solução do transfer ban e da construção de um acordo viável para a realidade financeira alvinegra.

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