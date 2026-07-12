Hugo Souza admite impacto de atrasos salariais no Corinthians

Hugo Souza falou publicamente sobre os atrasos de pagamentos no Corinthians. Depois do empate por 1 a 1 com o Cascavel, neste domingo (12), em amistoso disputado no Estádio Olímpico Regional, no Paraná, o goleiro lamentou a pendência de direitos de imagem com o elenco e admitiu que o grupo sente os efeitos do problema nos bastidores.

O Corinthians mantém os salários registrados em carteira em dia neste mês. Porém, o clube ainda busca recursos para quitar direitos de imagem referentes ao mês passado. A pendência tem vencimento previsto para o dia 20 de cada mês e, até agora, não tem data definida para pagamento.

Mesmo assim, Hugo tentou separar a situação financeira do desempenho em campo. O goleiro afirmou que os jogadores conhecem o cenário interno, mas precisam manter a postura profissional na rotina de treinos e jogos. Para ele, o elenco deve seguir focado enquanto a diretoria trabalha para resolver o débito.

“Somos profissionais”, disse Hugo, ao comentar a responsabilidade do grupo. Em seguida, o goleiro reconheceu o incômodo causado pelos atrasos. “Somos afetados”, afirmou. Ainda assim, o jogador evitou ampliar o tom de cobrança pública e demonstrou confiança em uma solução.

Goleiro pede foco em campo

Hugo também destacou que a situação não favorece nenhuma das partes. Segundo ele, o atraso pesa para os atletas e também prejudica o próprio clube. “Não é bom para nós”, afirmou o goleiro. Além disso, ele ressaltou que o elenco precisa manter a entrega enquanto a diretoria conduz as tratativas.

O camisa 1 tratou a pendência como um problema administrativo, mas não deixou de apontar o impacto sobre os jogadores. “É uma luta e uma guerra da diretoria”, disse Hugo. Dessa forma, o goleiro reforçou que o grupo deve fazer sua parte dentro de campo, mesmo em meio às dificuldades financeiras.

O Corinthians já enfrentou atrasos salariais nos dois últimos meses, mas quitou os vencimentos dentro do prazo em julho. Agora, a principal pendência com o elenco envolve os direitos de imagem. A situação se soma a outros problemas financeiros do clube, que também lida com restrições no mercado por causa de punições ligadas a dívidas internacionais.

Dentro de campo, o time de Fernando Diniz segue em preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. No amistoso contra o Cascavel, o Corinthians abriu o placar com Matheus Pereira, mas sofreu o empate em gol de Cleiton. A equipe teve atuação irregular e usou a partida para dar ritmo a diferentes atletas durante a intertemporada.

Agora, o Corinthians volta a campo oficialmente na quinta-feira (23), às 19h30, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, a expectativa interna é que o clube avance na busca por recursos e reduza o desgaste com o elenco antes da retomada da competição.

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