Zubeldia valoriza preparação do Fluminense após vitória sobre o Bahia

O técnico Luis Zubeldia avaliou de forma positiva a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (12), no Maracanã. Após o amistoso, o treinador destacou que o principal objetivo não era o resultado, mas sim cumprir o planejamento físico do elenco, especialmente com a integração de Hulk e o retorno de Thiago Silva.

De acordo com o argentino, a comissão técnica priorizou a distribuição da carga de minutos entre os jogadores durante a preparação para a sequência da temporada.

“Nosso principal objetivo era cumprir o planejamento de minutagem para cada atleta. Alguns precisaram jogar menos do que outros, mas, considerando o tamanho do elenco, conseguimos executar boa parte do que havíamos programado. Perdemos cinco ou seis dias de preparação e tivemos que reorganizar todo o trabalho para encaixar esses amistosos”, explicou.

Zubeldia também ressaltou que a partida foi importante para acelerar a adaptação dos reforços.

“A prioridade era dar ritmo ao grupo, principalmente ao Hulk e ao Thiago Silva. Os demais já vinham atuando. Estamos no caminho certo. Ainda teremos mais duas semanas, com os jogos contra Bragantino e Grêmio, para continuar evoluindo e dar sequência à preparação”, afirmou.

Hulk marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense ao converter um pênalti no segundo tempo. Já Germán Cano saiu do banco para fechar o placar. Questionado sobre a possibilidade de utilizar Hulk ao lado de John Kennedy no ataque, Zubeldía deixou as portas abertas.

“Tudo é possível. Essa é uma alternativa. Os jogadores têm características que podem se complementar, e foi justamente por isso que chegaram. Com o tempo vamos descobrir quais combinações funcionam melhor, sem perder aquilo que a equipe vem apresentando”, disse.

O treinador reforçou que, mais importante do que as peças, é manter a identidade construída nos últimos meses.

“Sempre há pontos para melhorar, mas, independentemente de quem esteja em campo, precisamos preservar a forma de jogar que desenvolvemos nos últimos oito meses. Quem entrar precisa seguir essa mesma linha de trabalho”, completou.

Zubeldia já tem que pensar no próximo desafio

Depois das vitórias sobre Nova Iguaçu e Bahia nos amistosos realizados no Maracanã, o Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (17), quando enfrenta o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.