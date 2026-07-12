Fagner avalia amistosos do Cruzeiro na intertemporada e projeta retomada dos jogos

O experiente Fagner fez uma avaliação dos amistosos de intertemporada realizados pelo Cruzeiro em meio à Copa do Mundo e também projetou a sequência da temporada. Neste domingo (12), a Raposa perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Anteriormente, no dia 4 de julho, a equipe venceu o Defensor, do Uruguai, no Independência.

“A gente sabe que em muitos momentos vamos errar coisas que são normais pelo tempo que ficamos de férias. É normal, a perna pesa um pouco, a cabeça quer executar, mas o corpo acaba não conseguindo. Temos que tirar as coisas boas que fizemos, corrigir as coisas que sempre têm para melhorar, A gente tem esse tempo agora para melhorar, corrigir, e reestrear bem no Brasileiro”, disse o lateral-direito, ao “Metrópoles”.

O jogador projetou ainda a sequência da equipe na temporada. Na quarta-feira (22), o Cruzeiro enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela retomada do Brasileirão.

“Disposição, todo mundo quer vencer, ajudar o Cruzeiro a chegar em todas as competições, estar na parte de cima do Brasileiro. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem um bom grupo, elenco qualificado, jogo é jogo, treino é treino, buscar evolução, conjunto, para estarmos mais entrosados e buscarmos o que precisamos na temporada”.

O Cruzeiro é o 11° colocado no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Aliás, o time também está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

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