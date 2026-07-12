Grêmio acerta a contratação de jogador de Cabo Verde

O Grêmio anunciou a contratação de Jovane Cabral, de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 por Cabo Verde. A confirmação da chegada do meia-atacante partiu do técnico Luis Castro, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo (12), em amistoso realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
“É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e joga pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada. Penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco”, disse o português.
Jovane Cabral foi titular em duas partidas na Copa do Mundo: no empate em 0 a 0 com a Espanha e na segunda fase da competição, na derrota por 3 a 2 para a Argentina. Aliás, o meia-atacante estava no Estrela da Amadora, de Portugal.
De acordo com o portal “GZH”, o jogador assinará contrato até dezembro de 2027 e chega a Porto Alegre na terça-feira (14). O meia-atacante começou a carreira no Sporting e atuou ainda na Lazio e Salernitana, ambos da Itália, e Olympiacos, da Grécia.
Jovane Cabral é o terceiro reforço confirmado pelo Grêmio no meio deste ano. O clube já havia anunciado o zagueiro Wallace e o centroavante Matheus Nascimento. Aliás, a diretoria garante ter pré-contrato assinado com o volante Mandaca, do Juventude.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.