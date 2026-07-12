Atlético-GO supera expulsão no primeiro tempo e derrota o Fortaleza

O Atlético-GO venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão teve Gustavo Coutinho expulso ainda no primeiro tempo, precisou mudar a estrutura da equipe antes do intervalo, mas encontrou o gol da vitória em uma cobrança de falta de Klebert e segurou a vantagem até o fim.

O resultado inegavelmente teve peso importante para o time goiano. O Atlético-GO entrou em campo na 13ª colocação, com 21 pontos, e chegou aos 24. Dessa forma, ganhou fôlego na tabela e diminuiu a distância para a parte de cima da Série B. Além disso, a vitória marcou a estreia de Roger Silva no comando rubro-negro, justamente em um jogo de dificuldade elevada.

Já o Fortaleza, sendo assim, perdeu a chance de se firmar na zona de disputa pelo acesso. O Leão começou a rodada em sexto lugar, com 28 pontos, e permaneceu com a mesma pontuação. Mesmo com um jogador a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, o time cearense teve posse, rondou a área e pressionou em alguns momentos, mas criou pouco para superar o goleiro Paulo Vítor.

Primeiro tempo

O primeiro tempo começou equilibrado no Antônio Accioly. O Atlético-GO tentou pressionar a saída de bola do Fortaleza nos minutos iniciais e levou perigo em bolas laterais. Aos 16 minutos, Guilherme Lopes cobrou lateral direto para a área, Gustavo Coutinho desviou de cabeça, e João Ricardo fez a defesa.

Depois disso, o Fortaleza equilibrou as ações e passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 20, Rodriguinho cruzou com perigo, e Adriano Martins cortou de carrinho. Em seguida, Luiz Fernando recebeu bom passe de Fuentes, invadiu a área e tentou o toque para o meio, mas Junior Barreto fez o corte.

A partida, afinal, mudou aos 32 minutos. Gustavo Coutinho disputou bola pelo alto com Lucas Gazal e recebeu cartão amarelo inicialmente. No entanto, o árbitro Lucas Canetto Bellote foi chamado pelo VAR, revisou o lance e trocou a advertência pelo cartão vermelho. Com isso, o capitão do Atlético-GO deixou o time com um jogador a menos.

Roger Silva reagiu logo depois. O treinador tirou Bruno José e Geovany Soares para as entradas de Tito e Cristiano. Assim, o Dragão reforçou a defesa, aumentou a presença no meio-campo e deixou Marrony mais isolado no ataque.

Mesmo em desvantagem numérica, o Atlético-GO cresceu na reta final da etapa. Aos 40, Vitinho finalizou forte após cobrança de escanteio, e Paulo Vítor fez a primeira defesa importante do jogo. Um minuto depois, veio o gol. Klebert cobrou falta lateral direto para a área, a bola passou por todos e morreu no fundo das redes de João Ricardo.

Ainda antes do intervalo, o Dragão quase ampliou. Aos 43, Marrony arrancou em velocidade, ganhou da defesa tricolor, driblou João Ricardo e finalizou. Lucas Gazal, porém, salvou em cima da linha e evitou o segundo gol do Atlético-GO.

Segundo tempo

O Fortaleza, por fim, voltou do intervalo com três mudanças. Pedro Henrique, Welliton e Maílton entraram nos lugares de Vitinho, Pierre e Maurício Mucuri. Com um jogador a mais, o Leão passou a jogar no campo do Atlético-GO e tentou empurrar o adversário para perto da própria área.

A primeira boa chegada da etapa final veio aos 6 minutos. Welliton chutou da entrada da área, a bola desviou em Adriano Martins e passou perto da trave. Logo depois, aos 7, Pedro Henrique tabelou, recebeu na entrada da área e caiu em disputa com Tito. A arbitragem mandou o lance seguir.

O Fortaleza manteve a posse e tentou insistir pelos lados. Aos 16, Luiz Fernando cruzou, e Pedro Henrique finalizou duas vezes em cima de Tito. Depois, aos 20, Lucas Gazal subiu após cobrança de escanteio e cabeceou perto da trave. Apesar da pressão, o time cearense teve dificuldade para transformar a superioridade numérica em chances claras.

O Atlético-GO, por sua vez, baixou as linhas e passou a administrar a vantagem. Aos 31, Matheus Índio entrou no lugar de Klebert. Pouco depois, o Fortaleza colocou Lucca Prior e Lucas Crispim nas vagas de Lucas Gazal e Rodriguinho. Ainda assim, o Leão seguiu com mais presença ofensiva, mas sem conseguir abrir a defesa rubro-negra.

Pressão final

Na reta final, o Dragão ainda tentou responder. Aos 35, Guilherme Lopes cobrou falta perigosa, e a defesa do Fortaleza afastou. Aos 38, Tito fez boa jogada pela esquerda e sofreu falta de Gabriel Fuentes, que recebeu cartão amarelo. Já aos 40, Cristiano arriscou de longe e mandou perto do travessão. Depois, Léo Jacó entrou no lugar de Marrony para renovar o fôlego do ataque.

Mesmo pressionado, o Atlético-GO sustentou o 1 a 0. O Fortaleza terminou a partida com mais posse e um jogador a mais, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa.

Próximos jogos

O Atlético-GO volta a campo pela Série B contra o Athletic, fora de casa, pela 18ª rodada. Depois, o Dragão visita o Cuiabá, no dia 23 de julho, em mais um confronto direto na parte intermediária da tabela.

O Fortaleza terá outro compromisso importante na briga pela parte de cima. O Leão recebe o Novorizontino na sexta-feira (17), às 21h, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B.

Jogos da 17ª rodada da Série B

Quarta-feira (8)

Ponte Preta 1×2 Criciúma — Moisés Lucarelli

Sexta-feira (10)

Juventude 1×0 Vila Nova — Alfredo Jaconi

Sport 3×3 Botafogo-SP — Ilha do Retiro

Domingo (12)

Operário-PR 2×1 Novorizontino — Germano Krüger

São Bernardo 2×2 Cuiabá — Primeiro de Maio

Avaí 2×0 Náutico — Ressacada

Atlético-GO 1×0 Fortaleza — Antônio Accioly

CRB × Goiás — Rei Pelé

Segunda-feira (13)

América-MG x Londrina — 19h — Independência

Ceará x Athletic — 20h30 — Arena Castelão

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