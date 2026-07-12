Artur Jorge faz análise da derrota do Cruzeiro e avalia amistosos

Artur Jorge fez um balanço dos dois amistosos feitos pelo Cruzeiro durante a intertemporada. O time celeste venceu o Defensor, do Uruguai, por 2 a 0 e perdeu para o Grêmio neste domingo por 3 a 1, em Brasília. Em entrevista coletiva após o duelo contra o Tricolor, o treinador analisou o desempenho nos dois jogos.

“Temos que olhar para o momento, e notamos evolução do primeiro jogo. Não posso falar do que foi a preparação falando sobre o campeonato ou mata-matas, parece descabido fazer uma semelhança. Os jogadores que temos são os que têm trabalhado para essas oportunidades. A preparação é para ver todos que podem competir, quando chegar os jogos vai ter um caráter de doer e temos que tomar decisões mais fechadas, mas esses jogos nos dá mais abrangência”.

Cruzeiro perde dois pênaltis

Em seguida, o comandante analisou a derrota para o Grêmio. O Cabuloso perdeu dois pênaltis, com Kaio Jorge e Gabriel Pec. Carlos Vinícius abriu o placar, mas Sinisterra deixou tudo igual. Nardoni recolocou os gaúchos na frente. No fim, Matheus Nascimento completou o marcador.

“É uma preparação, não conseguimos o resultado obviamente. Ninguém treina para não ganhar, mas parece claro que a diferença foi a eficácia. O desempenho foi bom, fisicamente bem também, já num ritmo alto, contra um rival do Brasileirão, mas a eficácia fez a diferença. Se formos olhar, eles concretizaram, e uma eficácia do que criamos e mesmo assim não buscamos o resultado”, disse o treinador, antes de completar:

“Eficácia menor em defender, maior no momento ofensivo, criamos oportunidades e não fizemos gol, e conceder poucas chances e, mesmo assim, eles fazerem gols. É o que o jogo traz, e temos que continuar o trabalho para chegar bem na retomada do campeonato”.

O Cruzeiro é o 11° colocado no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Aliás, o time também está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

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