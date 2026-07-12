Luís Castro elogia Grando e avalia vitória sobre o Cruzeiro em amistoso

No último amistoso antes da retomada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Luís Castro comentou que o time teve poder de reação após perder para a Chapecoense, no jogo anterior.

“São cenários totalmente diferentes (Chapecoense e Cruzeiro), o contexto determina. Sabíamos que tínhamos de fechar bem a nossa baliza e esse trabalho tinha que ser feito por todos e a partir do momento do ganho de bola, tínhamos de partir para a frente com segurança”, afirmou.

“Aqui e ali não tivemos essa segurança na circulação de bola e perdemos, mas rapidamente conseguimos reagir, juntar e fomos rigorosos nisso. E isso foi o que mais pedi, que cumprissem tudo aquilo que era o nosso mapa ofensivo e defensivo, com rigor, coragem, comprometimento, e isso foi conseguido”.]

O Grêmio saiu na frente com gol do artilheiro Carlos Vinícius, mas o Cruzeiro deixou tudo igual com Sinisterra. Nardoni marcou o segundo do Tricolor e Matheus Nascimento, já nos acréscimos, ampliou.

Gabriel Grando pegou dois pênaltis

Contudo, o grande nome do Grêmio foi Gabriel Grando, que pegou dois pênaltis, batidos por Kaio Jorge e Gabriel Pec. Assim, o goleiro acirrou a briga pela titulares, mas Weverton, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, deve ficar com a vaga de titular.

“O Grando sabe que é um grande goleiro, de grandes qualidades, mas sabe que o Weverton também o é. Portanto, estou descansado na baliza, para além deles ainda temos o Menegon e o Thiago. O Grando sabe do valor dele e sabe que vai ter uma carreira promissora pela frente e que vai atingir nível muito alto, já está a atingir, embora um pouco na sombra do Weverton. E há de chegar a hora do Grando, ele sabe ter a paciência”.

Este foi o terceiro amistoso do Grêmio durante a intertemporada. O Tricolor venceu o Cascavel, no Paraná, e perdeu para Chapecoense. Na próxima sexta-feira 17, a equipe volta a campo pelo Brasileirão diante do Mirassol, no Maião, pela 19ª rodada.

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