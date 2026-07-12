Rogério Ceni detona arbitragem de amistoso: “A gente vem aqui para ser otário”

Rogério Ceni deixou o Maracanã furioso após a derrota do Bahia para o Fluminense por 2 a 0, em amistoso realizado neste domingo (12), com gols de Hulk e Cano. Dessa maneira, o treinador disparou contra a arbitragem em entrevista coletiva após a partida.

“A intertemporada tem sido boa, os dois jogos foram bons de fazer (também enfrentou o Montevideo City Torque). Ajudaram muito nas semanas de treinamento. O problema é que, quando viemos para cá… já sabemos que o Fluminense é um grande time. A única coisa que nós pedimos é para que não fosse um árbitro daqui. E botaram um cara que apita jogo no CT deles”, criticou o treinador.

No Maracanã, a partida entre Fluminense e Bahia teve como responsável pela arbitragem Jodis Nascimento de Souza e dos assistentes Thiago Filemon Soares e Naiara Tavares. O quarto árbitro foi Thiago Ludugério, todos do Rio de Janeiro.

Rogério Ceni reclama de gol anulado

Entre as principais reclamações de Rogério Ceni está o gol anulado do Bahia, ainda no primeiro tempo, quando estava em campo o time considerado titular.

“Aí ele diz que foi falta de Willian José, mas o Willian nem toca no jogador. Aí depois ele diz que foi falta de Nico Acevedo. Perde a credibilidade. A gente vem aqui para ser otário. E para ser otário não compensa viajar 2.200 quilômetros. Para ser otário de um árbitro contratado para fazer o resultado acontecer. Para a gente, perde um pouco o sentido”.

Além das críticas, Rogério Ceni analisou o jogo de forma positiva como teste antes da volta ao Brasileirão e afirmou que o pênalti em Samuel Xavier foi bem marcado. O lance ocorreu no segundo tempo, quando o técnico já havia trocado os 11 jogadores titulares.

“Como teste, foi muito bom. Primeiro tempo foi bom, tivemos as melhores chances, podíamos ter feito 2 a 0, um pênalti claríssimo no Ademir. E o pênalti deles também foi claríssimo. No segundo tempo, temos que corrigir algumas coisas, mudamos um pouco a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso, muito válido. Mas o rapaz que veio apitar quebrou”.

Bahia volta a campo na sexta-feira

“A única coisa que eu pedi foi para colocar um juiz de fora, de qualquer lugar do país, para ficar um jogo sério. O jogo deixou de ser sério quando nem ele sabe o que deu numa falta, não deu um pênalti claríssimo no Ademir e deu o outro com tanta convicção. Mas legal, Hulk fez o primeiro gol, ele deve estar feliz, todo mundo sai contente do estádio. Fluminense ganhando, Hulk feliz, a gente sendo prejudicado. Um cara que se diz juiz da Confederação Brasileira de Futebol fazer um serviço desse… Isso é uma vergonha”.

O Bahia volta a campo nesta sexta-feira (17), quando recebe a Chapecoense na Arena Fonte Nova, às 19h30 (de Brasília).

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