Palmeiras vence o Flamengo e conquista o bicampeonato da Brasil Ladies Cup

O Palmeiras é bicampeão da Brasil Ladies Cup. Neste domingo, a equipe alviverde derrotou o Flamengo por 3 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e levantou mais uma vez o troféu da competição.
A vitória foi construída ainda no primeiro tempo. Lorena Benitez abriu o placar aos 14 minutos e voltou a balançar as redes aos 40. Entre os dois gols da argentina, Fe Palermo marcou de cabeça, aos 21, ampliando a vantagem das Palestrinas antes do intervalo.
Na etapa final, o Flamengo conseguiu diminuir a diferença com Mariana, que converteu um pênalti aos 12 minutos. Apesar da reação carioca, o Palmeiras administrou o resultado e confirmou a conquista.
Com o triunfo, o clube chegou ao segundo título da Brasil Ladies Cup e se isolou como o maior campeão da história do torneio. Na edição anterior, o Palmeiras havia vencido o Grêmio por 4 a 2, no Canindé. Esta foi a sexta edição da competição.
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