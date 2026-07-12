Sinisterra faz ressalva após derrota do Cruzeiro: “Temos que melhorar”

Autor do único gol na derrota para o Grêmio por 3 a 1, Sinisterra avaliou que o Cruzeiro precisa melhorar muitas situações pensando na sequência da temporada. O jogador aproveitou a sua chance em um dia que o time perdeu dois pênaltis, um com Kaio Jorge e outro com Gabriel Pec.

‘Estou feliz pela sequência que venho tendo. Para nós é muito importante esses jogos de preparação para ir ganhando a parte física, pegarmos confiança e estou muito feliz com isso. O resultado não foi o melhor, mas o time tentou, jogou para frente. Temos que melhorar muitas coisas, mas obviamente estaremos preparados para o jogo do Brasileirão”, disse o atacante, na zona mista após a partida.

Sinisterra não conseguiu engatar uma sequência de jogos por conta de uma série de lesões. Assim, acabou fora da maioria das partidas do Cabuloso na atual temporada. O jogador colombiano tem contrato até o fim de 2028.

O atacante revelou como tem trabalhado para melhorar fisicamente no Cruzeiro.

“O trabalho nas férias e no clube tem sido muito bom. Eu e o DM estamos trabalhando de uma maneira muito boa e muito forte. Acho que se está vendo no campo de jogo. Estou muito contente pelo gol, sempre dá muita confiança para mim, mas o trabalho continua. Temos que melhorar ainda muitas coisas. Esta é a última semana antes do campeonato. Vamos trabalhar forte para chegar bem ao primeiro jogo”.

O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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