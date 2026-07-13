Neymar reage a vídeo sobre Copa de 2030 e leva a web à loucura; assista

Neymar voltou a movimentar as redes sociais na noite de domingo (12) ao reagir a um vídeo criado por inteligência artificial que imagina sua participação na Copa do Mundo de 2030. A publicação rapidamente viralizou ao mostrar diferentes versões do atacante em um diálogo emocionante sobre o sonho de conquistar o Mundial. Nos comentários do Instagram, o camisa 10 respondeu ao conteúdo com emojis de emoção, gesto que levou a web à loucura.

No vídeo, publicado pelo perfil “Nerd Soul AI”, duas versões adultas de Neymar observam o jogador ainda criança. Em seguida, a versão mais velha se aproxima do menino, vestido com um colete do Santos, e se apresenta como “você do futuro”. Durante a conversa, o garoto pergunta com quantos anos eles conquistaram a Copa do Mundo. Então, o adulto responde: “É sobre isso que eu queria falar com você. Nós não conseguimos. Eu dei tudo de mim. Esgotei todas as minhas forças, mas não consegui. Sozinho, eu nunca conseguiria. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você responda a uma pergunta: você quer que eu tente uma última vez?”

Na sequência, uma quarta versão do atacante chega de carro e caminha em direção aos demais. Um dos Neymares pergunta de que ano ele veio. Logo depois, a câmera destaca a mão do recém-chegado segurando a taça da Copa do Mundo com a inscrição “2030”, encerrando a produção. A publicação ganhou ainda mais repercussão após Neymar comentar o vídeo com três emojis que representam emoção.









Um post compartilhado por Nerd Soul AI (@nerdsoul.ai)





Além da reação do craque, milhares de torcedores também se manifestaram nos comentários e compartilharam mensagens de apoio ao jogador. Em poucas horas, o conteúdo se espalhou pelas redes sociais e reacendeu entre os fãs o sonho de ver Neymar disputar mais uma edição da Copa do Mundo.

Após reação de Neymar, vídeo sobre a Copa de 2030 dispara nas redes sociais

O engajamento impressiona. Em menos de 12 horas, o vídeo ultrapassou 22,5 milhões de visualizações, somou 2,5 milhões de curtidas, 140 mil comentários e mais de 1 milhão de compartilhamentos, consolidando-se como um dos conteúdos mais comentados do dia nas redes sociais.

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