Diniz torce por permanência de Depay no Corinthians: “Espero que fique conosco”

Fernando Diniz comentou, após o empate com o Cascavel, em amistoso, sobre a situação contratual de Memphis Depay e demonstrou otimismo pela permanência do atacante no Corinthians. O treinador afirmou que acompanha as negociações de longe, mas espera que as conversas terminem com um acordo para que o holandês siga no clube.

“É uma negociação que está em curso. Espero que termine bem e que ele fique conosco, mas é algo que foge um pouco das minhas mãos. É muito bom contar com ele aqui, esperamos que as coisas encaminhem para um desfecho positivo. Ele não estaria aqui porque está de férias por conta da Copa do Mundo, a gente espera que ele volte”, afirmou.

Memphis negocia a renovação do contrato, que termina no fim de julho. O Corinthians apresentou uma proposta ao atacante, com redução salarial em relação ao vínculo atual, e aguarda uma resposta do jogador, que ainda está de férias após defender a Holanda na Copa do Mundo.

Condições financeiras prejudicam o Corinthians

Além da situação do camisa 10, Diniz abordou o planejamento do clube para a próxima janela de transferências. O técnico reconheceu as dificuldades financeiras do Corinthians e ressaltou que o principal objetivo da diretoria será preservar a base do elenco.

“A indefinição maior que paira sobre o Corinthians é tentar não perder ninguém ou perder o mínimo possível. O que mais impacta em mim é essa questão, é ter condições de manter os principais jogadores para seguir na temporada. Vocês sabem, tanto quanto eu, que investimento alto não vamos conseguir fazer. A manutenção seria a melhor notícia que poderíamos ter”, completou.

O Corinthians se prepara para a retomada da temporada e volta a disputar uma partida oficial no dia 23 de julho, quando recebe o Remo, às 19h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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