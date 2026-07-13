Thiago Silva celebra reencontro com Hulk, agora pelo Fluminense: “Apostou nos caras certos”

O amistoso contra o Bahia, neste domingo (12), não marcou apenas a reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense. Afinal, a vitória por 2 a 0 também promoveu o reencontro do zagueiro com Hulk, outro reforço tricolor para o segundo semestre. Os dois voltaram a dividir o gramado pela primeira vez desde os tempos de Seleção Brasileira.

Dessa forma, o defensor entrou em campo na metade do segundo tempo e acompanhou Hulk abrir o placar em cobrança de pênalti. Depois da partida, o defensor elogiou o atacante e afirmou que o Tricolor acertou ao investir em jogadores experientes e comprometidos.

“Acho que o Hulk, pela carreira, continua demonstrando muita coisa. Nós temos um profissionalismo muito grande dentro da nossa profissão, que faz com que a gente chegue nesse momento da carreira demonstrando condições de desempenhar um bom nível. O Fluminense apostou nos caras certos, comprometidos”, disse. “Estou muito feliz de estar aqui novamente com ele. Afinal, estivemos juntos lá atrás na Seleção, e reencontrá-lo aqui no meu time de coração é muito especial. Espero que ele faça muitos gols neste ano”, completou. Hulk retribui o carinho Antes de chegarem ao Fluminense, Thiago Silva e Hulk defenderam juntos a Seleção Brasileira. Assim, a dupla conquistou a Copa das Confederações de 2013 e também participou das Olimpíadas de 2012 e da Copa do Mundo de 2014. “Como o Thiago falou, a gente se cuida muito. A gente ama o futebol. Somos privilegiados de fazer o que a gente ama. A gente sai de casa para ir para a nossa segunda casa, que é o CT, junto com nossos companheiros. A gente tenta desfrutar, não sabemos quando vai acabar. A idade vai chegando e a gente tem que abrir mão de muitas coisas para dar o nosso melhor nos jogos”, afirmou. Semana de Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Bahia, o Fluminense encerrou a série de amistosos da intertemporada. Agora, a equipe concentra as atenções na retomada das competições oficiais. O próximo compromisso será contra o Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Por fim, Hulk já pode fazer a estreia oficial, visto que apareceu no BID da CBF. Thiago Silva, por outro lado, só ficará à disposição diante do Grêmio, na semana seguinte, pois depende da abertura da janela de transferências, marcada para 20 de julho.





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