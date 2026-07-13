Apresentado no Liverpool, Iraola pede reforços para a temporada: “Precisamos de mais”

Anunciado pelo Liverpool no início de junho, Andoni Iraola foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (13). Durante a entrevista coletiva, o treinador afirmou que o clube ainda precisa reforçar o elenco para a temporada e indicou que a diretoria seguirá ativa no mercado de transferências.

“Já contratamos dois jogadores, mas precisamos de mais, sabemos disso. O clube está trabalhando nisso. Como treinador, egoisticamente, quero que os jogadores estejam aqui desde o primeiro dia, prontos para treinar na pré-temporada, mas entendo que o futebol não funciona assim. Sei que o clube está se esforçando muito para conseguir essas contratações e estou tentando ajudar também”, disse.

Até o momento, o Liverpool contratou o zagueiro Jeremy Jacquet, ex-Stade Rennais, e o atacante Victor Muñoz, ex-Osasuna. Em contrapartida, a equipe perdeu nomes importantes. Mohamed Salah, Ibrahima Konaté e Andrew Robertson deixaram o clube, o que aumentou a necessidade de novas peças para o elenco.

Iraola substitui Arne Slot após comandar a histórica campanha do Bournemouth, que garantiu ao clube a primeira classificação para uma competição europeia. Agora, o espanhol assume o desafio de recolocar os Reds entre os protagonistas do futebol inglês depois da quinta colocação na última edição da Premier League.

Expectativa em chegada aos Reds

Questionado sobre as expectativas para a temporada, Iraola evitou estabelecer uma meta específica. Mesmo assim, reconheceu a responsabilidade de dirigir um dos maiores clubes da Inglaterra e destacou a dimensão do desafio.

O treinador também comentou a situação do elenco e citou as lesões de Hugo Ekitike, Conor Bradley e Giovanni Leoni. Ao longo da coletiva, Iraola reforçou diversas vezes a necessidade de fortalecer o grupo, o que indica que a busca por reforços seguirá como prioridade nas próximas semanas, principalmente para posições que a comissão técnica considera carentes.

“Acho que temos que aceitar que existem situações difíceis neste momento para ambos os lados. Muitos jogadores experientes e importantes que conquistaram quase tudo aqui estão saindo, e também alguns jogadores muito importantes estão lesionados”, analisou.

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