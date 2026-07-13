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Após reviravoltas, São Paulo tem acordo verbal para contratar Domingos Duarte

Após reviravoltas, São Paulo tem acordo verbal para contratar Domingos Duarte
Após reviravoltas, São Paulo tem acordo verbal para contratar Domingos Duarte -

O São Paulo está mito próximo de acertar a contratação de Domingos Duarte. Após uma negociação marcada por impasses, o zagueiro português voltou a procurar o clube, reduziu a pedida salarial e aceitou os termos apresentados pelo Tricolor. Agora, resta apenas a troca de documentos para a assinatura do contrato, prevista para esta terça-feira (14/7). A informação foi dada primeiramente pelo “Uol”.

O acordo representa uma reviravolta. Afinal, nas últimas semanas, as partes chegaram a considerar as negociações encerradas em duas oportunidades por causa da diferença entre a proposta do São Paulo e a exigência financeira do defensor. Contudo, as conversas ganharam um novo rumo quando Domingos Duarte flexibilizou as condições e deu sua palavra de que defenderá o clube. O vínculo será válido por duas temporadas.

Internamente, o negócio está sendo tratado como fechado. A expectativa é apenas concluir os trâmites burocráticos para anunciar oficialmente o reforço, que chega sem custos de transferência após o fim do contrato com o Getafe, da Espanha.

São Paulo encerra busca urgente

A contratação encerra uma longa procura por um zagueiro. Desde a abertura da janela, o São Paulo definiu o setor defensivo como prioridade absoluta, mesmo depois da reintegração de Arboleda ao elenco principal. A diretoria entendia que o grupo precisava de mais uma peça diante das mudanças ocorridas nos últimos meses.

A necessidade aumentou após a saída de Doria, a lesão de Sabino e a possibiliedade da permanência de Ferraresi no Botafogo. Antes de avançar por Domingos Duarte, o Tricolor também tentou contratar Arthur Chaves, do Hoffenheim, mas o clube alemão recusou as propostas de empréstimo apresentadas pela diretoria paulista.

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