Após reviravoltas, São Paulo tem acordo verbal para contratar Domingos Duarte

O São Paulo está mito próximo de acertar a contratação de Domingos Duarte. Após uma negociação marcada por impasses, o zagueiro português voltou a procurar o clube, reduziu a pedida salarial e aceitou os termos apresentados pelo Tricolor. Agora, resta apenas a troca de documentos para a assinatura do contrato, prevista para esta terça-feira (14/7). A informação foi dada primeiramente pelo “Uol”.

O acordo representa uma reviravolta. Afinal, nas últimas semanas, as partes chegaram a considerar as negociações encerradas em duas oportunidades por causa da diferença entre a proposta do São Paulo e a exigência financeira do defensor. Contudo, as conversas ganharam um novo rumo quando Domingos Duarte flexibilizou as condições e deu sua palavra de que defenderá o clube. O vínculo será válido por duas temporadas.

Internamente, o negócio está sendo tratado como fechado. A expectativa é apenas concluir os trâmites burocráticos para anunciar oficialmente o reforço, que chega sem custos de transferência após o fim do contrato com o Getafe, da Espanha.

São Paulo encerra busca urgente

A contratação encerra uma longa procura por um zagueiro. Desde a abertura da janela, o São Paulo definiu o setor defensivo como prioridade absoluta, mesmo depois da reintegração de Arboleda ao elenco principal. A diretoria entendia que o grupo precisava de mais uma peça diante das mudanças ocorridas nos últimos meses.

A necessidade aumentou após a saída de Doria, a lesão de Sabino e a possibiliedade da permanência de Ferraresi no Botafogo. Antes de avançar por Domingos Duarte, o Tricolor também tentou contratar Arthur Chaves, do Hoffenheim, mas o clube alemão recusou as propostas de empréstimo apresentadas pela diretoria paulista.

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